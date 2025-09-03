"إمستيل" تزود قناة السويس بمنتجات الألواح الارتكازية عالية الجودة لبناء جسر عائم جديد



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إمستيل تزويد قناة السويس في مصر ب5000 طن من الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل حرف U، وذلك لدعم مشروع الجسر العائم المتحرك الجديد.

ويأتي هذا الجسر كحل هندسي متطور يعزز الربط بين ضفتي القناة الشرقية والغربية، دون أن يؤثر على حركة الملاحة البحرية، ليمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية على امتداد واحد من أكثر الممرات المائية استراتيجية على مستوى العالم. وبعد تزويدها بمنتجات الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل Z لمشاريع رئيسة سابقة لهيئة قناة السويس.

يأتي هذا المشروع الجديد ليؤكد زخم الشراكة المستمرة بين إمستيل والهيئة، ويعزز من دور المجموعة في تمكين خطوط التجارة العالمية ودفع مسارات التنمية طويلة الأجل في المنطقة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «يجسد هذا المشروع الرائد التزامنا بتقديم حلول ومنتجات ترتقي بالمعايير التقنية والهندسية، وتسهم في صياغة مستقبل واعد للبنية التحتية في مصر وخارجها. كما يعكس اختيار هيئة قناة السويس لمجموعة إمستيل مجدداً عمق الثقة التي تحظى بها المجموعة كشريك موثوق للمشاريع الوطنية الكبرى».

وتعد الألواح الارتكازية من أبرز منتجات مجموعة إمستيل، حيث تحظى بتقدير عالمي بفضل متانتها وتعدد استخداماتها واستدامتها. وتوفر هذه الألواح حلولاً موثوقة للجدران الاستنادية، وهياكل الأرصفة، والأساسات، إضافةً إلى أنظمة الحماية من الفيضانات، بما يضمن الاستقرار الهيكلي والمرونة البيئية للمشاريع الحيوية. وبصفتها المُصنّع الوحيد للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجمع إمستيل بين خبرة إقليمية راسخة وقدرة فريدة على دعم مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية في الأسواق العالمية.