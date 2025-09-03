الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"إمستيل" تزود قناة السويس بمنتجات الألواح الارتكازية عالية الجودة لبناء جسر عائم جديد

3 سبتمبر 2025 12:36


أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت مجموعة إمستيل تزويد قناة السويس في مصر ب5000 طن من الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل حرف U، وذلك لدعم مشروع الجسر العائم المتحرك الجديد.

ويأتي هذا الجسر كحل هندسي متطور يعزز الربط بين ضفتي القناة الشرقية والغربية، دون أن يؤثر على حركة الملاحة البحرية، ليمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية على امتداد واحد من أكثر الممرات المائية استراتيجية على مستوى العالم. وبعد تزويدها بمنتجات الألواح الارتكازية عالية الجودة على شكل Z لمشاريع رئيسة سابقة لهيئة قناة السويس.

يأتي هذا المشروع الجديد ليؤكد زخم الشراكة المستمرة بين إمستيل والهيئة، ويعزز من دور المجموعة في تمكين خطوط التجارة العالمية ودفع مسارات التنمية طويلة الأجل في المنطقة.

