دبي تستضيف مؤتمر السفر والسياحة الميسرة في أكتوبر

3 سبتمبر 2025 14:02

تستضيف دبي يومي 7 و8 أكتوبر المقبل فعاليات المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسرة في نسخته الخامسة بمركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير منظومة التشريعات والبنى التحتية والخدمات السياحية لضمان تلبية احتياجات ما يزيد على 1.3 مليار نسمة من أصحاب الهمم حول العالم يتطلعون لاكتشاف الوجهات السياحية بسهولة ويسر، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من منظمة السياحة العالمية ومجلس المطارات العالمي، والاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى جانب ممثلين عن مؤسسات محلية وإقليمية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أن اختيار دبي مدينة صديقة للأطفال من طيف التوحد إلى جانب تصنيف طيران الإمارات ومطارات دبي كمرافق صديقة لأصحاب الهمم، يمثل ثمرة جهود متواصلة تعكس التزام الدولة بتمكين هذه الفئة وتعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة عالمياً للسياحة الميسرة، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكل منصة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في هذا المجال.

ويتضمن المؤتمر جلسة بعنوان «دروس من دبي» بمشاركة طيران الإمارات ومطارات دبي وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الاقتصاد والسياحة، لاستعراض أبرز التجارب المحلية التي جعلت من دبي نموذجاً رائداً في هذا القطاع.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أصحاب الهمم يشكلون ما نسبته 15% من سكان العالم أي نحو 1.3 مليار نسمة مرجحة ارتفاع العدد إلى ملياري شخص بحلول عام 2050، فيما تؤكد الشبكة الأوروبية للسياحة الميسرة، أن 257 مليون سائح يبحثون عن وجهات يمكن الوصول إليها بسهولة، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع السياحي العالمي لتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر: وام
السياحة والسفر
التوحد
دبي
