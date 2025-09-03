أسبوع أبوظبي المالي يستعرض دور التكنولوجيا في صياغة مستقبل القطاع

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يستضيف أبوظبي العالمي (ADGM) فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» في دورته للعام 2025.

وكشف الحدث عن قائمة تضمُّ المجموعة الأولى من أبرز المتحدثين العالميين الذين سيتصدَّرون فعاليات هذا العام التي تجمع نخبة من المفكِّرين والمستثمرين وصنّاع السياسات في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025 عبر خمس فعاليات رئيسة.

وأكَّد أكثر من 300 من قادة شركات دولية تُدير أصولاً تفوق قيمتها 60 تريليون دولار مشاركتهم كمتحدثين في دورة هذا العام، التي تستكشف كيفية تأثير التكنولوجيا الجديدة في رسم مستقبل القطاع المالي.

ويُتوقَّع أن يرتفع هذا العدد مع تأكيد انضمام المزيد من المتحدثين، وهو ما يتجاوز عدد المتحدثين في أسبوع أبوظبي المالي 2024، الذي جمع شركات عالمية بإجمالي أصول مُدارة بقيمة 42.5 تريليون دولار.

وتؤكِّد قائمة المتحدثين مكانة أسبوع أبوظبي المالي كأحد أبرز التجمُّعات المالية في العالم، ووجهة جاذبة لقادة القطاع المالي الدولي. وتشمل قائمة المتحدثين المشاركين مجدداً معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ورئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM)، وصاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كي بي دبليو فنتشرز»، وراي داليو، المؤسِّس ورئيس الاستثمار في «بريدج ووتر»، وكلير وودمان، الرئيس التنفيذي الدولي لشركة «مورغان ستانلي».

وتضمُّ القائمة متحدثين جدداً من بينهم: هارفي شوارتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارلايل»، ومارك راندولف، المؤسِّس المشارك لشركة «نتفليكس»، ودلهان بيلاي ساندراسيغارا، الرئيس التنفيذي لشركة «تيماسيك»، وجيني جونسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «فرانكلين تمبلتون»، وجاك شابوي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي جي آي إم»، ومحمد المهيري، الرئيس التنفيذي لجهاز الإمارات للاستثمار، وديمتري بالياسني، مؤسِّس شركة «بالياسني لإدارة الأصول»، وستيفن داينتون، رئيس بنك «باركليز».

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: «على بُعد 100 يوم من انطلاق أسبوع أبوظبي المالي، تمَّ تأكيد مشاركة نخبة متميِّزة من المتحدثين العالميين الذين يمثِّلون شركات تدير أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات. ويعكس هذا الإقبال مكانة الحدث كمنصة حيوية تجمع كبرى شركات ومؤسسات إدارة رؤوس الأموال، للتباحث بشأن أبرز المواضيع المؤثِّرة في مستقبل القطاع المالي. وتؤكِّد مكانة أسبوع أبوظبي المالي، باعتباره أحد أبرز التجمُّعات المالية في العالم، ريادة أبوظبي كمركز للتمويل والابتكار والفرص. ونتطلَّع إلى الترحيب بمجتمع المال العالمي في أسبوع استثنائي جديد في عاصمة رأس المال».

ويُقام أسبوع أبوظبي المالي 2025 تحت شعار «آفاق منظومة رأس المال»، الذي يعبِّر عن دور التكنولوجيا الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، في إعادة صياغة ملامح قطاع التمويل الحديث.

وتُقام مراسم افتتاح أسبوع أبوظبي المالي في 8 ديسمبر 2025، ويُختَتم اليوم الأول من المؤتمر بحفل عشاء رسمي. وخلال الأيام الأربعة للحدث، سيتمكَّن المشاركون من حضور أبرز فعاليات الأسبوع هذا العام، وهي «منتدى أبوظبي الاقتصادي»، و«أبوظبي أسيت»، و«فنتيك أبوظبي»، ومنتدى «ريزولف»، و«منتدى أبوظبي للتمويل المستدام».

وسيتمكَّن الحضور أيضاً من المشاركة في جلسات فعاليات أخرى تشمل «قمة المنظمين الماليين العالميين»، و«المنتدى الاقتصادي لغرينيتش»، و«منتدى مستثمري (يو بي إس)»، و«مؤتمر المكاتب المالية الدولية»، و«بلوكتشين أبوظبي»، ومنتدى «ريسك 4.0»، و«منتدى مؤسسة تكنولوجيا السجلات الموزَّعة»، و«قمة التمويل الإسلامي».

ويشهد أسبوع أبوظبي المالي 2025 أيضاً إطلاق منتديات جديدة، منها القمة الافتتاحية للطاقة- «الطاقة الجديدة والتمويل»، بالشراكة مع شبكة «سي إن بي سي إنترناشيونال»، وقمة «جوجل للتمويل والتكنولوجيا»، و«قمة الائتمان الخاص» بالشراكة مع «الجمعية العالمية لإدارة الاستثمارات البديلة»، و«قمة البنية التحتية» التي تُنظَّم بالتعاون مع «مبادلة»، و«قمة الخزانة والمديرين الماليين»، و«الطاولة المستديرة للمركز العالمي لتمويل المناخ»، و«الطاولة المستديرة للثروات الخاصة».

وسيعلن أسبوع أبوظبي المالي خلال الأسابيع المقبلة عن المزيد من أسماء المتحدثين وشركاء الحدث وأبرز محاور البرنامج.