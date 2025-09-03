«آدامز ستريت» تفتتح مكتباً في سوق أبوظبي العالمي



أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «آدامز ستريت بارتنرز» العالمية لإدارة استثمارات الأسواق الخاصة، والتي تدير أصولاً تزيد على 62 مليار دولار، مكتبها الجديد في أبوظبي ليكون أول مكتب إقليمي للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويقع المكتب ضمن سوق أبوظبي العالمي، ويأتي هذا التوسع في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز علاقاتها مع المستثمرين والشركاء في المنطقة.

وقال جيفري ديل، الشريك الإداري ورئيس قسم الاستثمارات في «آدامز ستريت»: إن افتتاح مكتبنا في أبوظبي محطة بارزة في مسيرة توسعنا العالمي، وخطوة طبيعية ضمن مسار نمونا المتواصل.

وقال أرفيند رامامورثي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: إن اختيار شركات عالمية رائدة مثل «آدامز ستريت» لتأسيس مكاتب إقليمية في أبوظبي يعكس حجم الفرص الكبيرة التي توفرها العاصمة الإماراتية، وباعتبارها واحدة من أبرز المراكز الاقتصادية على مستوى العالم، تتمتع أبوظبي بموقع استراتيجي يمكّنها من استقطاب الشركات الدولية الرائدة في قطاع إدارة الأصول.

وسيعمل المكتب على تطوير وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الاستثمارية والمستشارين، إلى جانب دعم العملاء في إدارة محافظهم الاستثمارية، والمساهمة في تصميم ومتابعة برامجهم في مجال الأسهم الخاصة.