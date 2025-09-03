الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«المصرف العربي للاستثمار»

3 سبتمبر 2025 17:21


دبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، إبرام مذكرة تفاهم مع «المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية» تهدف إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر، بما يدعم القطاعين التجاري والعقاري، ويسهم في زيادة وصول المصدرين إلى التمويل، تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية لدولة الإمارات.
وتتضمن مجالات التعاون في ضوء المذكرة، التأمين على الائتمان التجاري «التقليدي والمرابحة»، بما في ذلك التأمين ضد مخاطر ائتمان الصادرات، والذي يُوفِّر للمصدرين من دولة الإمارات التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، والتأمين ضد مخاطر الائتمان قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، والتأمين ضد مخاطر المشتري الفرد «الخطر الفردي»، ومخاطر التوريد، وتمويل الصادرات، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيد خطاب الاعتماد، وغيرها من حلول تمويل الشركات.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن إبرام هذه الاتفاقية يعكس حرص الجانبين على توطيد أواصر التعاون الثنائي، ويجسد التزامهما بالإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت أن هذه الخطوة تكتسب أهميةً استراتيجية بالنسبة لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»، وتأتي في إطار التزامها بترسيخ الثقة بمنظومة الصادرات المحلية، وتسهيل دخول المنتجات الإماراتية المنشأ إلى نطاقٍ أوسع من الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً حيوياً للاستثمار والتجارة العالمية.
من جانبه، قال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية المصرف الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وتنويع التجارة، وتطوير القطاعات الحيوية مثل قطاع العقارات.
وتنصّ مذكرة التفاهم على التخطيط لتنظيم وعقد ندوات وورش عمل مشتركة للتوعية بمزايا الحلول المقترحة من قبل الجانبين بشأن حماية الأنشطة التجارية من مخاطر عدم السداد الناجمة عن أسباب تجارية وسياسية، إلى جانب المشاركة المشتركة في المؤتمرات والفعاليات والأنشطة ذات الصلة.

شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
