«الاتحاد للطيران» تسجل أرباحاً قياسية بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت «الاتحاد للطيران» عن تسجيل أقوى نتائج نصف سنوية في تاريخها، محققةً مستويات قياسية من الأرباح وأعداد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، لتسجل 1.1 مليار درهم (306 ملايين دولار)، في صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة، بنمو 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في وقت سجلت نمواً بنسبة 17% في عدد المسافرين، لتستقطب 10.2 مليون مسافر.

وتعكس هذه النتائج الزخم المستمر في توسيع شبكة الوجهات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة الضيوف إلى مستويات جديدة من التميز.

وأكدت الناقلة، أن نمو صافي الأرباح جاء مدفوعاً بالطلب القوي والمتزايد على خدمات الركاب، إلى جانب تعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتحسين العائدات في كل من قطاعي المسافرين والشحن. حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 16% على أساس سنوي، نتيجةً لنمو إيرادات المسافرين بنسبة 16% وإيرادات الشحن بنسبة 9%.وشهد إجمالي الإيرادات نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، ليبلغ 13.5 مليار درهم (3.7 مليار دولار)، بفضل الأداء القوي في قطاعي المسافرين والشحن، وبلغت إيرادات المسافرين 11.3 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، وذلك نتيجةً لتوسع شبكة الوجهات واستمرار زخم الطلب على السفر.

وحافظ الأداء المالي على مستويات قوية، حيث ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% على أساس سنوي، لتبلغ 2.7 مليار درهم (739 مليون دولار)، فيما تحسّن هامش الأرباح ليصل إلى 20% (+1 نقطة مئوية على أساس سنوي).

وتستمر الاتحاد في الريادة الإقليمية في نمو الركاب، حيث نقلت 10.2 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة قدرها 14% في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87% (+2 نقطة مئوية على أساس سنوي). وفي مطلع يوليو، حققت الشركة إنجازاً بارزاً بنقل أكثر من 20 مليون مسافر خلال فترة 12 شهراً، أي ما يعادل ضعف عدد المسافرين المسجل في عام 2022، مما يعزز مكانتها كأسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة.

وبلغ التدفق النقدي التشغيلي حوالي 4.0 مليار درهم (أكثر من مليار دولار)، بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي، وشهدت مستويات رضا المسافرين ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي، بفضل التحسينات المستمرة للتجربة على متن الطائرة، وخدمات المطار، والخدمات الرقمية للضيوف، وواصلت السعة التشغيلية توسّعها، مع ارتفاع السعة المقعدية المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 14% على أساس سنوي، مدعومة بإضافة طائرات جديدة وزيادة كفاءة استخدام الأسطول.

وتوسّعت شبكة «الاتحاد للطيران» لتصل إلى حوالي 90 وجهة حتى يونيو 2025، إلى جانب نحو 30 وجهة جديدة تم إطلاقها أو الإعلان عنها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بما فيها الوجهات المستمرة طيلة العام والوجهات الموسمية

أما الأسطول التشغيلي، فقد تخطى 100 طائرة، ويتضمن استلام الطائرة السادسة من طراز إيرباص A350 في شهر أبريل، وإعادة تشغيل الطائرة السابعة من طراز إيرباص A380 إلى الخدمة في مايو.

في الشهر نفسه، أعلنت الشركة عن اتفاقية لشراء 28 طائرة عريضة البدن مع شركة بوينغ، في خطوة تعزز طموحات الاتحاد للنمو المستدام وتوسيع شبكة الربط على المدى الطويل. وفي يوليو 2025، شهد أسطول الاتحاد أكبر عملية توسّع في تاريخ الشركة مع انضمام خمس طائرات جديدة، من بينها أول طائرة من طراز إيرباص A321LR، وهو أعلى عدد من الطائرات تستلمه الاتحاد في شهر واحد.

وأطلقت الاتحاد طائرتها الجديدة إيرباص A321LR في أبريل 2025، لتكون أول شركة في المنطقة تقدم تجربة الدرجة الأولى الكاملة على متن طائرة ذات ممر واحد. ودخلت الطائرة الخدمة في أوائل شهر أغسطس مع رحلتها الافتتاحية إلى «بوكيت»، لتقدّم أجنحة خاصة للدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحول إلى أسرة مستوية، مما يوفر تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوف «الاتحاد للطيران» على الوجهات متوسطة المدى.

تعزيز الربط

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ «الاتحاد للطيران»: نفخر بتحقيق نتائج نصف سنوية قياسية جديدة في تاريخ «الاتحاد للطيران»، حيث يعكس أداؤنا المالي القوي والنمو المتواصل في أعداد المسافرين نجاح استراتيجيتنا وتفاني فريق عملنا. نحن نتوسع بشكل مستدام، ونستثمر في تجارب سفر مميزة، ونستقطب أعداداً غير مسبوقة من الزوار إلى أبوظبي عبر شبكتنا المتنامية.

وقال نيفيس في لقاء صحفي عقد أمس، افتراضياً، في رد على سؤال لـ «الاتحاد» حول توقعات نمو الطلب للعام 2025: «من المتوقع أن تستقطب «الاتحاد للطيران» أكثر من 21 مليون مسافر في 2025 بعد تحقيق نتائج استثنائية بالصيف واستمرار النمو خلال النصف الثاني من العام».

وأضاف: «نتوقع استمرار النمو في عدد المسافرين، وتحقيق زيادة من 2 إلى 3 ملايين مسافر في 2026 والوصول إلى أكثر من 24 مليون مسافر».

وقال: «نستمر في النمو من ناحية الأرباح والمسافرين والوجهات والأسطول وفي الاستثمار في التكنولوجيا وتعزيز الشراكات العالمية»

وحول زيادة سرعة الإنترنت على متن رحلات الشركة، قال نيفيس: «نتوقع زيادة بسرعة الإنترنت على رحلاتنا إلى 100 ميغابت بالثانية خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة»

وفيما يتعلق بطرح الشركة للاكتتاب العام، قال نيفيس: «طرح الشركة للاكتتاب العام يعتمد على قرار الملاك، ولا يوجد جدول زمني للطرح، ولكننا مستعدون في أي وقت».

وحول دمج العملات المشفرة في نظام الدفع الرقمي الخاص بـ «الاتحاد للطيران»، قال نيفيس: «نتوقع أن يحصل ذلك في وقت قريب، ولكنه ليس أولوية لنا في الوقت الراهن».

توظيف

كان لموظفي «الاتحاد للطيران» دور محوري في تحقيق هذا الأداء القياسي، فقد شهد النصف الأول من عام 2025 انضمام أكثر من 1700 موظف جديد إلى أسرة الاتحاد، من بينهم ما يزيد على 100 طيار ونحو 1000 من أفراد طاقم الضيافة الجوية.

كما حقق النمو الوظيفي الداخلي زخماً لافتاً مع ترقية أكثر من 1,100 موظف عبر مختلف أقسام الشركة. وسجلت مستويات مشاركة الموظفين أعلى معدل لها على الإطلاق، في انعكاس واضح لالتزام فريق الاتحاد واحترافيته وشغفه الكبير بالنجاح.

مكانة رائدة

قال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة «الاتحاد للطيران»: مع 27 وجهة جديدة تم إطلاقها أو الإعلان عنها خلال هذا العام وحده، نفخر في «الاتحاد للطيران» بمساهمتنا في ترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى أكثر المدن ارتباطاً وسهولة في الوصول على مستوى العالم، هذا النمو لا يقتصر على تعزيز الربط المباشر وفرص التوقف في أبوظبي فحسب، بل يعزز أيضاً دور الإمارة كبوابة رئيسية لملايين المسافرين من أنحاء العالم.

واستمرت معدلات رضا الضيوف في التحسن عبر مختلف نقاط الاتصال الرئيسية، بما في ذلك خدمات المطار وتجربة الضيوف والمنصات الرقمي.