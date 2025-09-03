الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شراكة بين «موانئ دبي العالمية» ومنتجعات أتلانتس دبي

شراكة بين «موانئ دبي العالمية» ومنتجعات أتلانتس دبي
3 سبتمبر 2025 18:27


دبي (الاتحاد)
وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» شراكة استراتيجية مع منتجعات أتلانتس دبي، لإدارة العمليات اللوجستية التي تدعم الأنشطة اليومية في منتجع أتلانتس النخلة ومنتجع أتلانتس ذا رويال.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى «دي بي ورلد» تنسيق عمليات تسليم يومية حسب الطلب تشمل المنتجات سريعة التلف والسلع الجافة، بالإضافة إلى المواد المتخصصة وهي البضائع التي تتطلب ترتيبات خاصة للتعامل معها أو تخزينها أو نقلها، مع إدارة ما يقارب 7000 منصة تحميل ضمن شبكتها اللوجستية.
وتشمل الحلول المصممة مرافق يتم التحكم في درجات حرارتها، وأنظمة متقدمة لإدارة المخزون، وتقنيات تتبع فورية للشحنات، بما يضمن رؤية شاملة وموثوقية عالية عبر سلسلة التوريد.
وتأتي هذه الشراكة لدعم العمليات الديناميكية والمعقدة لمنتجعات أتلانتس دبي، التي تدير سلسلة توريد متعددة المستويات تضم أكثر من 60 ألف منتج يتم استيرادها من نحو 70 دولة.
وتشمل هذه المنتجات مكونات فاخرة، وسلعاً مميزة، واحتياجات يومية أساسية، تُمكّن المنظومة التشغيلية للمنتجعين من خدمة عشرات الآلاف من الضيوف يومياً وتقديم التجارب الاستثنائية التي اشتهرت بها علامة أتلانتس.
وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي إن سلاسل التوريد في قطاع الضيافة تعد من بين الأكثر تعقيداً، خصوصاً في فئة الضيافة الفاخرة التي تتطلب أعلى مستويات الجودة والتوقعات، ويوفر نموذجنا اللوجستي المرن للفنادق حلولاً تشغيلية متقدمة تمنحها القدرة على التركيز على الضيف وتجربته.
من جانبه، قال بول بيكر، رئيس منتجعات أتلانتس من شركة كيرزنرالعالمية: يساعدنا هذا التعاون على بناء عمليات أكثر ذكاءً ومرونة خلف الكواليس، حتى نتمكن من الاستمرار في التركيز على تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا، وشراكتنا مع «دي بي ورلد» تمنحنا نموذجًا متكاملًا وقابلًا للتوسع في الخدمات اللوجستية يدعم طموحاتنا للنمو في المنطقة على المدى الطويل.

