«أدنوك للإمدادوالخدمات » ترحّب بمساهميها الجدد عقب الطرح المؤسسي الناجح بـ 1.16 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات عن ترحيبها بمساهميها الجدد عقب الطرح المؤسسي الناجح من قبل مجموعة «أدنوك» بقيمة 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار)، لما يعادل 222 مليون سهم بنسبة 3% من إجمالي رأسمال «أدنوك للإمداد والخدمات».

وشهدت عملية الطرح طلباً استثنائياً من قبل المستثمرين متجاوزاً القيمة المستهدفة بمعدل سبع مرات تقريباً، وهو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة، ليجسد ثقة المستثمرين الراسخة في توجه الشركة الاستراتيجي، وقوة مركزها المالي، وآفاق نموها المستقبلية.

وستسهم هذه الصفقة في تعزيز سيولة تداول أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» من خلال زيادة نسبة أسهمها الحرة المتداولة من 19% إلى 22% تقريباً، وتنويع قاعدة مساهميها من خلال استقطاب عدد أكبر من المؤسسات الاستثمارية وتوسعة حضور الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بما يتيح مساراً للإدراج المحتمل للشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ) خلال المراجعة الفصلية المقبلة، ويرسخ مكانتها لدى المستثمرين العالميين.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: يسرُّنا أن نرحّب بمساهمينا الجدد عقب هذا الطرح الثانوي الناجح، كما نشكر جميع المستثمرين على ثقتهم الراسخة في «أدنوك للإمداد والخدمات»، ويجسِّد هذا الطرح قوة ومرونة نموذج أعمالنا، وثقة مساهمينا في استراتيجيتنا على المدى البعيد، ومع احتفالنا بمرور 50 عاماً على مسيرة تميزنا في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، نستمر في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، وتركيزنا على دعم الابتكار، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا.

وبعد إتمام عملية الطرح، تحتفظ «أدنوك» بحصة استراتيجية تبلغ 78%، مؤكدةً التزامها بدعم نجاح «أدنوك للإمداد والخدمات» على المدى البعيد.

