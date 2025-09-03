الخميس 4 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

3 سبتمبر 2025 19:42


أبوظبي (الاتحاد)
التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أعضاء مجلس الأعمال الجنوب أفريقي في دولة الإمارات، حيث جرى بحث سبل تعزيز التجارة والاستثمار وتوطيد التعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.
يأتي هذا الاجتماع ترجمةً لالتزام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية، انطلاقاً من إدراكها المتزايد للدور الحيوي الذي تقوم به القارة في منظومة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي.
وخلال اللقاء، أشاد معاليه بالنمو القياسي في حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 8.5 مليار دولار (31.2 مليار درهم)
في عام 2024، محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة بعام 2023، وزيادة ملحوظة بنسبة 120% مقارنة بعام 2019.
ووفقاً لبيانات 2024، تعد جنوب أفريقيا ثاني أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في القارة الأفريقية. كما واصل هذا الازدهار التجاري في النصف الأول من عام 2025 حيث سجلت التبادلات التجارية غير النفطية 3.93 مليار دولار، ما يعكس الإمكانات والفرص الكبيرة أمام القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تلتزم دولة الإمارات بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع جمهورية جنوب أفريقيا. حيث ركزت نقاشات اليوم على استكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين الصديقتين، بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين، وذلك عبر بناء شراكات جديدة في المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا وعلى امتداد القارة. ومن خلال هذا التعاون، نواصل فتح آفاق جديدة تسهم في دفع النمو الاقتصادي المشترك، وتحقيق الأهداف التنموية للجانبين».
واختُتم الاجتماع بتأكيد الجانبين على المضي قدماً في استكشاف مشاريع تعاون جديدة تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا، وتمهّد لمستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً لكلا البلدين.
ويشار إلى أن أكثر من 3690 شركة جنوب أفريقية تعمل حالياً في دولة الإمارات، في قطاعات رئيسة تشمل الإنشاءات والضيافة والخدمات المالية، وغيرها. كما ينشط العديد من الشركات الإماراتية في جنوب أفريقيا، مثل «موانئ دبي العالمية» في قطاع الخدمات اللوجستية، وتشارك AMEA Power في مشاريع توليد الطاقة المتجددة.
 

