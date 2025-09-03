«بريسايت» تطلق المساعد الإخباري المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت أزور



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بريسايت، اليوم عن إطلاق منصة Presight NewsPulse على سوق مايكروسوفت أزور، وهو أول منتج لها يطرح على المنصة، ويعد مساعداً إخبارياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، ومصمم لتحسين سرعة وجودة وعمق التقارير الإخبارية.

وتوفر منصة Presight NewsPulse حلاً قائماً على السحابة لقادة الأعمال والمحللين والمسوقين وفرق الاتصالات لتحويل محتوى الأخبار العالمية إلى رؤى قابلة للتنفيذ وجاهزة في غضون دقائق.

وتعتمد منصة PresightNewsPulse على نماذج اللغة الكبيرة «LLMs» لفهم المعنى والأسلوب والمشاعر والعلاقات عبر تدفقات الأخبار العالمية، وتستوعب أكثر من 500,000 مقال يومياً بأكثر من 100 لغة وفي أكثر من 200 منطقة، مع تحديثات مستمرة كل 15 دقيقة لضمان تزويد المستخدمين بأحدث التطورات الإخبارية. وتُصنف المقالات الإخبارية إلى سبع فئات PESTEL وأكثر من 50 موضوعاً فرعياً لتقديم معلومات استخباراتية جاهزة لاتخاذ القرارات.

وتجمع منصة Presight NewsPulse بين الذكاء الحواري والتحليلات المدركة للسياق والتقارير الآلية، ويمكن للمستخدمين التفاعل مع المنصة من خلال واجهة دردشة بلغة طبيعية تتذكر التوجيهات السابقة وتوفر إجابات مقتبسة ومرتبطة بالمصادر، ويُبقي تطبيق المنصة الأصلي لنظام iOS المدراء التنفيذيين على اطلاع دائم أثناء تنقلاتهم، مُوفرة تفاعلاً صوتياً مباشراً على الهاتف المحمول.

ويستخدم هذا الحل تقنية الاسترجاع المعزز «RAG» لإنتاج تقارير مُحسّنة وجاهزة للعرض، حول الشركات أو الدول أو الصناعات أو الأحداث، مُقدمة بصيغة Word بهيكل واضح وعرض احترافي، كما تتضمن مجموعة تقارير Presight NewsPulse المُعدّة مسبقاً نشرات تسويقية يومية ومراقبة السمعة ولقطات سريعة عن المشاعر العامة ونصائح السفر وتقارير الأسهم والتقارير المالية والملخصات الاقتصادية وتحليل الأحداث الجيوسياسية وغيرها.

وتمكن هذه التقارير المستخدمين من مراقبة وإدارة التصورات واكتشاف المخاطر الناشئة وقياس التأثير عبر المناطق أو القطاعات.

وصممت منصة Presight NewsPulse لتكمّل، لا لتحل محل أدوات المراقبة الحالية، مما يُعزز الإنتاجية من خلال مساعدة المستخدمين على توليد رؤى استراتيجية أسرع. ويرتبط التطبيق بقاعدة البيانات العالمية للأحداث واللغة والنبرة «GDELT»، وهي واحدة من أكبر قواعد بيانات الأخبار المفتوحة في العالم، مما يضمن تغطية مستمرة في الوقت الفعلي عبر عدد لا يحصى من المصادر.