اقتصاد

«غرفة الشارقة» تشارك في معرض المجوهرات باليابان

«غرفة الشارقة» تشارك في معرض المجوهرات باليابان
3 سبتمبر 2025 19:44

 

الشارقة (الاتحاد)
شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمنصتها الرائدة «صاغة الإمارات»، في فعاليات معرض المجوهرات باليابان 2025، أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في قطاع المجوهرات على مستوى قارة آسيا.
وجاءت المشاركة التي امتدت خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2025، في إطار الخطة الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى فتح آفاق جديدة ومستدامة للمصممين الإماراتيين الموهوبين في الأسواق العالمية.
وضم وفد الغرفة، الذي ترأسته منى سلطان السويدي، مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة الغرفة، مسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، كوكبة من المصممات الإماراتيات اللواتي عرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة، ولفتت التصاميم الإماراتية أنظار زوار المعرض والخبراء الدوليين، حيث قدمت مزيجاً فريداً يجمع بين أصالة التراث الإماراتي، وأحدث خطوط التصميم العالمية، مما أبرز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه صناعة المجوهرات في الدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.
وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المشاركة في معرض المجوهرات باليابان استثمار في المواهب الوطنية ونافذة جديدة للمصممات الإماراتيات على أحد أهم الأسواق العالمية، وتأتي كتجسيد عملي لرؤية الغرفة في دعم سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة الشارقة ودولة الإمارات، مضيفاً أن قطاع الذهب والمجوهرات قطاع تجاري مهم وجزء حيوي من الاقتصاد الإبداعي ورافد أساسي لصادرات الدولة غير النفطية، ومن خلال منصة «صاغة الإمارات» التي أصبحت نموذجاً ناجحاً في احتضان المواهب، تحرص غرفة الشارقة على بناء جيل من رواد الأعمال القادرين على تحويل التراث الثقافي إلى قيمة اقتصادية مضافة.

