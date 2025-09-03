«غرفة عجمان» تبحث التعاون مع جامعة ملبورن - أستراليا



عجمان (الاتحاد)

بحثت غرفة عجمان مع جامعة ملبورن أستراليا سُبُل تعزيز التعاون الأكاديمي، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الغرفة برئاسة سعادة محمود عثمان أبو الشوارب، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، مقر جامعة ملبورن، ولقائه الدكتور ماثوبانديان أشوكومار مدير المركز العالمي ملبورن - دلهي ونائب رئيس جامعة ملبورن للشؤون الدولية «جنوب آسيا والشرق الأوسط» بحضور محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء.

واطّلع وفد الغرفة على كليات وأقسام جامعة ملبورن وأبرز التخصّصات الأكاديمية، كما استعرض منظومة التعليم العالي في إمارة عجمان، وما تضمه من جامعات ومؤسسات تعليمية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

ووجهت غرفة عجمان الدعوة للجامعات الأسترالية للمشاركة في معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2026، وعلى رأسها جامعة ملبورن، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مؤسسات التعليم العالي، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للشراكات الأكاديمية والبحثية التي تدعم تطوير التعليم والابتكار.

