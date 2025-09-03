6.67 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، حيث نجح مؤشر أبوظبي في مواصلة الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر دبي دون مستوى 6 آلاف نقطة ليغلق عند 5974 نقطة، ولتبلغ مكاسب القيمة السوقية لأسهم أبوظبي أمس 6.67 مليار درهم مقابل تراجع القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 6.61 مليار درهم.

واستقطبت الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 1.51 مليار درهم بعد تداول 391.3 مليون سهم خلال 31 ألفاً و395 صفقة.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 16.84 نقطة وبنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 10050.94نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 937.38 مليون درهم، شملت ما يزيد على 216 مليون سهم عبر 18420 صفقة.

وجاء ارتفاع المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 35 شركة، مقابل انخفاض أسهم 41 شركة وثبات أسهم 45 شركات.

وتصدّر سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 117 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 115.51 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 94.28 مليون درهم، ويليها «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 84.51 مليون درهم.

وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 28.25 مليون سهم.

وشهد السوق ارتفاع عدد من الأسهم النشطة كان أبرزها «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.51% ليغلق عند 21.38 درهم، و«أبوظبي الأول» بنسبة 0.24% ليسجل 16.52 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الخليجيين والعرب، من الأسهم نحو 335.49 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 317.5 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار نحو 17.99 مليون درهم كمحصلة «شراء».

وبلغت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 5 ملايين درهم، فيما بلغت محصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 17.11 مليون درهم.

وانخفضت تعاملات شراء المؤسسات المالية عن تعاملات البيع، حيث بلغت 694.62 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 725.62 مليون درهم لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 31 مليون درهم.

وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس 6.67 مليار درهم لتبلغ 3.105 تريليون درهم مقابل 3.098 تريليون درهم في اليوم السابق.



سوق دبي

عاد المؤشر العام لسوق دبي المالي للانخفاض دون مستوى 6 آلاف نقطة، بعد أن أغلق على انخفاض أمس بمقدار 36.8 نقطة وبنسبة 0.61 % عند مستوى 5974.08 نقطة بعد ارتفاع أسهم 17 شركة، مقابل انخفاض أسهم 24 شركة وثبات أسهم 11 شركة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 575 مليون درهم، بعد التعامل على 175.34 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12975 صفقة.

وجاء تراجع المؤشر العام لسوق دبي تأثراً بانخفاضات أسهم نشطة ذات وزن نسبي ثقيل في احتساب المؤشر ومنها «إعمار العقارية» بنسبة 1.39 % إلى 14.1 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.94 % ليسجل 9.45 درهم، وأيضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.4 % ليغلق عند 24.65 درهم، و«سالك» بنسبة 2.74 % ليغلق السهم عند 6.38 درهم.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم نحو 275.32 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 295.59 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي استثمار الأجانب 20.26 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وفي المقابل، بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 44.31 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 391 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 435.4 مليون درهم.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي بنحو 6.61 مليار لتسجل 1.025 تريليون درهم أمس مقارنة بنحو 1.031 تريليون درهم في اليوم السابق.