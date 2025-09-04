الذهب قرب أعلى مستوياته وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية

استقر الذهب اليوم الخميس ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، مدعوماً بحالة ضبابية عالمية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأميركية تصدر هذا الأسبوع.



بحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3561.97 دولار للأوقية. وبلغ المعدن النفيس مستوى قياسياً بلغ 3578.50 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 3619.40 دولار.



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر في المعاملات الفورية عند 41.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1423.63 دولار وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1140.50 دولار.