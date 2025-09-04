الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

اتفاقية تمويل طائرتي شحن بين «الإمارات دبي الوطني» وطيران الإمارات بـ 350 مليون دولار

اتفاقية تمويل طائرتي شحن بين «الإمارات دبي الوطني» وطيران الإمارات بـ 350 مليون دولار
4 سبتمبر 2025 15:02


دبي (الاتحاد)
وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية تمويل طائرتين بقيمة 350 مليون دولار مع طيران الإمارات.
ويدعم هذا التسهيل التمويلي تسلم الناقلة طائرتي شحن من طراز بوينج 777-200LRF طويلة المدى، ويدعم استراتيجية «الإمارات للشحن الجوي» الرامية لتوسيع أسطولها ونموه، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
وتشكل هذه الصفقة أول شراكة تمويلية مخصصة لطائرات الشحن بأسلوب الرهن العقاري بين بنك الإمارات دبي الوطني وطيران الإمارات، والتي تم تأمينها بعد عملية تنافسية، وتأتي امتداداً للشراكة طويلة الأمد القائمة بين المؤسستين.
وبالنسبة لطيران الإمارات، تُمثل هذه الصفقة المرة الأولى التي تستخدم فيها هيكلاً تمويلاً مباشراً للطائرات بأسلوب يشبه الرهن العقاري، دون الحاجة إلى إنشاء شركة خارجية تقليدية ذات غرض خاص، ما يوضح التحول الاستراتيجي للناقلة نحو تبني أساليب تمويل أكثر مرونة وانسيابية.
وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن هذا التمويل المهم لطيران الإمارات يعكس التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بدعم القطاعات المحورية التي تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.
من جانبه، قال مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات، إن طيران الإمارات تتمتع بسجل تمويلي قوي وقدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر التمويل، مؤكداً الحرص على تطوير أساليب مبتكرة لاستراتيجيتها التمويلية على المدى الطويل، لافتاً إلى أن هذه الصفقة المهمة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعد أول تمويل لطيران الإمارات بضمان طائرة مع البنك.

