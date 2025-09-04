15.08 مليار درهم إيرادات «الإمارات العالمية للألمنيوم» في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، تسجيل إيرادات تصل إلى 15.08 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.وحققت الشركة خلال الفترة ذاتها أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3.82 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح 1.63 مليار درهم.

واستقر إنتاج الشركة من الألمنيوم الأولي المصهور عند 1.34 مليون طن، فيما بلغ إجمالي إنتاج الألمنيوم المصبوب 1,41 مليون طن، حيث ساهم مصهر ليشتميتال المملوك للشركة بـ 10 آلاف طن وساهمت سبيكترو ألويز، التابعة لها كذلك بنحو 33 ألف طن.

وباعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم 1.37 مليون طن من الألمنيوم المصبوب لأكثر من 400 عميل في أكثر من 50 دولة، مقارنة بـ 1.31 مليون طن، خلال النصف الأول من عام 2024.

وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» من إجمالي مبيعات الشركة لتصل إلى 84%، مقارنةً بنسبة 82% خلال النصف الأول من عام 2024، وعوّض ارتفاع مبيعات أسطوانات وألواح الألمنيوم والمنتجات عالية النقاء من أثر انخفاض الطلب على الألمنيوم المصبوب في ظل أداء أضعف من المتوقع في قطاع السيارات.

كما باعت الشركة 52 ألف طن من ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية (بما في ذلك 19 ألف طن من ألمنيوم «سيليستيال-آر» الممزوج بالألمنيوم المعاد تدويره)، مقارنة بـ 44 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024.

وخلال هذه الفترة، وقّعت الشركة اتفاقية مع شركة هيونداي موبيس لتوريد ما يصل إلى 15 ألف طن من ألمنيوم «سيليستيال» سنوياً بحلول عام 2026، وارتفعت مبيعات ألمنيوم «ريفايفال» المعاد تدويره إلى 41 ألف طن، مقارنة بألفي طن فقط خلال النصف الأول من عام 2024.

وعلى صعيد الإنتاج، أنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1.14 مليون طن من الألومينا خلال النصف الأول من عام 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 1.22 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بسبب استخدام أنواع بديلة من البوكسيت من موردين خارج غينيا.

وعززت الإمارات العالمية للألمنيوم خطتها الإستراتيجية للنمو خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أعلنت عن تقدم قوي في خططها لبناء أول مصنع جديد لإنتاج الألمنيوم الأولي في الولايات المتحدة منذ عام 1980.

وفي مجال إعادة التدوير، أكملت الشركة مشروع توسعة مصنع سبيكترو ألويز التابع لها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية بطاقة إنتاجية قدرها 55 ألف طن سنوياً.

وفي دولة الإمارات، تواصل الشركة تحقيق تقدم قوي في بناء مشروع أكبر منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم في الطويلة بوتيرة أسرع من المخططات من حيث الجدول الزمني والميزانية، وقد اكتملت 72% من الأعمال الإنشائية، مع توقع بدء الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026.

وساهم التحول الرقمي بتحقيق آثار مالية تقدر بنحو 48 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع طرح 22 تطبيقا جديدا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومنذ إطلاقه في عام 2021، حقق برنامج الثورة الصناعية الرابعة التابع للشركة آثارا مالية بلغت 440 مليون درهم من خلال تنفيذ أكثر من 80 تطبيقاً و22 منتجاً رقمياً.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، دعماً لاستراتيجية دولة الإمارات للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار»، بتزويد 153 ألف طن من الألمنيوم المصبوب للعملاء المحليين، مقارنة بـ 149 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2024.