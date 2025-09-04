«كيو سي بيه» تحصل على تصريح الخدمات المالية من «أبوظبي العالمي»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة كيو سي بيه جروب «كيو سي بيه»، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تداول الأصول الرقمية، عن حصولها على تصريح الخدمات المالية الكامل (FSP) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في أبوظبي العالمي (ADGM).

وقال أفاد داريوس سيت، مؤسس كيو سي بيه: يمثل حصولنا على ترخيص كامل في أبوظبي العالمي لحظة محورية بالنسبة لمجموعة كيو سي بيه وركيزة أساسية لاستراتيجيتنا العالمية، حيث تُعد منطقة الشرق الأوسط منطقة حيوية لمستقبل الأصول الرقمية، ويوفّر أبوظبي العالمي إطاراً قانونياً ورقابياً على المستوى العالمي يتيح لنا خدمة عملائنا بثقة.

وأضاف: يدعم هذا الإنجاز مقرنا الرئيسي المرخص في سنغافورة ويعزّز قدرتنا على سد الفجوة بين آسيا والشرق الأوسط.

يمنح تصريح الخدمات المالية الصادر عن أبوظبي العالمي «كيو سي بيه» القدرة على تقديم مجموعة شاملة من خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للرقابة من قاعدتها الاستراتيجية في أبوظبي، والتي تشمل التداول الفوري وتداول المشتقات وصناعة السوق والحلول المهيكلة المصممة خصيصاً للعملاء من المؤسسات ومن المحترفين.

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي: يتماشى تركيز «كيو سي بيه» على الامتثال الرقابي وحلول الأصول الرقمية المبتكرة بسلاسة مع رؤية أبوظبي العالمي في تعزيز منظومة مالية موثوقة وديناميكية، ومع استمرارنا في جذب المؤسسات المالية رفيعة المستوى، يواصل أبوظبي العالمي التزامه بتعزيز التواصل العالمي والعمل على توفير حلول مالية من الطراز العالمي تدعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.