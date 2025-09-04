«الدار» تطوّر مركزاً متكاملاً لتجربة عملاء «تسلا» بجزيرة ياس



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار عن تطوير أول مركز متكامل لتجربة العملاء لـ«تسلا» في دولة الإمارات على جزيرة ياس.

سيضم المركز صالة عرض مبتكرة، ومركز للصيانة وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى قاعة لاستلام السيارات.

ومن المقرر اكتمال بناء مركز «تسلا» خلال عام 2027، ويغطي المركز مساحة واسعة تزيد على 5 آلاف متر مربع.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: يسعدنا تطوير مركز متكامل لتسلا بما يتماشى مع مكانتها كواحدة من أشهر الشركات وأكثرها ابتكاراً في العالم، ويمثل هذا المشروع إضافة مهمة إلى محفظة الدار في القطاع اللوجستي، ويرسّخ مكانة الدار كشريك أساسي لكبرى الشركات العالمية، علاوةً على دوره في تعزيز جاذبية جزيرة ياس كوجهة استراتيجية للشركات، التي تتطلع للتوسع والنمو في المنطقة.

ومن جانبه، قال باول تربيس، المدير العام لشركة «تسلا الشرق الأوسط»: نفخر بتوسيع حضورنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي من خلال بناء أول مركز متكامل مصمم خصيصاً لتسلا، بما يلبي متطلبات أعمالنا على أكمل وجه، ونتطلع إلى الترحيب بعملائنا الحاليين والمستقبليين وتوفير تجربة استثنائية وشاملة لهم عند افتتاحه. وتؤكد هذه الخطوة التزامنا بتعزيز وتوسيع أعمالنا في المنطقة، وحرصنا على استثمار الفرص الواعدة التي تزخر بها».

وسيضم مركز تسلا الجديد في أبوظبي 170 موقفاً لركن السيارات، من بينها 20 موقفاً مجهزة بشاحن «تسلا» فائق السرعة من الجيل الرابع (V4)، ما يكمل مجموعة الخدمات الشاملة التي يوفّرها الموقع.

ويستهدف المركز الحصول على تصنيف «3 لآلئ» وفق برنامج «استدامة»، ويتبنّى مبادئ تصميم متوافقة مع هدف الدار لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، تشمل أنظمة عالية الكفاءة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، واستخدام مواد بناء منخفضة الانبعاثات، وتركيب ألواح شمسية على السطح، بالإضافة إلى تزويد المجمع بأنظمة إضاءة موفرة للطاقة LED، وأنظمة لإعادة تدوير مياه الأمطار لري المساحات الخضراء ودعم عملياته اليومية.

ويعزّز المشروع مكانة جزيرة ياس كوجهة استراتيجية للعلامات التجارية العالمية في دولة الإمارات، كمّا يؤكد مكانة الدار كشريك أساسي للعملاء لتقديم حلول عقارية مبتكرة ومصممة حسب الطلب.