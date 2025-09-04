الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال الباكستاني

4 سبتمبر 2025 16:50
4 سبتمبر 2025 16:50

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
التقى محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بمقر الغرفة، وفد المجلس المهني للأعمال الباكستاني برئاسة الدكتور س. قيصر أنيس نائب رئيس المجلس، ومحمد إقبال نسيم مدير المجلس والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور الدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.
وتناول اللقاء عدة محاور تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك سُبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة في سوق إمارة رأس الخيمة، مؤكدين على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص، ودعم الحكومات لمبادرات الأعمال بين الجانبين.
ومن جهته أكد محمد النعيمي أهمية دور الغرفة التجارية في دعم وتمكين رجال الأعمال الباكستانيين في دولة الإمارات وخارجها، حيث توفّر الغرفة منصة موثوقة للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون بين رواد الأعمال والمهنيين الأعضاء بمجلس الأعمال الباكستاني، ونظرائهم من الأعضاء بالغرفة التجارية برأس الخيمة، كما رحّب بتكرار اللقاءات مستقبلاً، لوضع إطار عمل لإبرام شراكة استراتيجية بين الطرفين بما يشمل بحث آفاق التعاون الواعدة، واستكشاف الإمكانات الاستثمارية المشتركة، بهدف توطيد العلاقات التي تربط ما بين رجال الأعمال الباكستانيين، ومجتمع الأعمال والشركات في إمارة رأس الخيمة، وغرفة رأس الخيمة.
فيما استعرض الدكتور س. قيصر الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال الباكستاني في دعم وتمكين رجال الأعمال الباكستانيين في دولة الإمارات، ومعرباً عن أمله في توقيع مذكرات تفاهم مستقبلاً مع غرفة تجارة رأس الخيمة لتسهيل التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والدعم المتبادل لتوسيع الأعمال.

