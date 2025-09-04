7.35 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية خلال 4 أيام

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة خلال 4 أيام تداول من الأسبوع الحالي، بلغت 7.35 مليار درهم بعد تداول أكثر من 1.86 مليار سهم خلال 128 ألفاً و885 صفقة.

وتباينت تعاملات الأجانب والمؤسسات المالية في كلا السوقين، حيث بلغ صافي تعاملات الأجانب شراء بقيمة 829.44 مليون درهم في سوق العاصمة مقابل صافي بيع بقيمة 139.12 مليون درهم في سوق دبي، فيما جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية خلال 4 أيام تداول من الأسبوع صافي بيع في كلا السوقين بقيمة 203.9 مليون درهم سوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 172.59 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وبلغت قيمة مشتريات الإماراتيين من الأسهم المحلية 3.93 مليار درهم بواقع 2.57 مليار في سوق أبوظبي و1.36 مليار في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (4 أيام تداول)، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 787.68 مليون درهم، بعد استحواذهم على 31.9% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 26.6% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.981 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.194 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 24.58 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 17.17 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعامل الأجانب الإجمالية 829.44 مليون درهم صافي شراء.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي خلال الأسبوع، حيث بلغت حصتهم 60% من قيمة التداولات و61.5% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.573 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.4 ملياراً، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 829.44 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 203.96 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.893 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 4.043 مليار درهم.

وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراء) بقيمة 203.96 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.143 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 939.89 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بنحو 67.33 نقطة عند مستوى 10033.75 نقطة، مقارنة مع 10101.08 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10107.91 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9978.63 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار 61 شركة، فيما أغلقت 36 شركة مستقرة من دون تغيير.

وشهد السوق إبرام 77 ألفاً و896 صفقة خلال الأسبوع، تم من خلالها تداول 1.154 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.983 مليار درهم. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة بنحو 10.65 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.096 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.107 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق.



سوق دبي

وتُظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال 4 أيام تداول من الأسبوع نحو 1.012 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 1.151 مليار درهم، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 139.12 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.363 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.224 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراء) بقيمة 139.12 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 1.103 مليار درهم مقارنة بمبيعات بنحو 1275 مليار درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 172.59 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 176.54 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 798.22 مليون درهم وباعوا بقيمة 621.68 مليون درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 5989.21 نقطة يوم أمس منخفضاً بنسبة 1.23% وبمقدار 74.4 نقطة، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6069.52 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5909.42 نقطة. وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 1.028 تريليون درهم بانخفاض 11.14 مليار درهم عن القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 2.376 مليار درهم بعد تداول 713.94 مليون سهم خلال 50 ألفاً و989 صفقة.