السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين تكشف عن خطة عمل لتعزيز نمو قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية

الصين تكشف عن خطة عمل لتعزيز نمو قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية
6 سبتمبر 2025 01:03

بكين (وام)

كشفت الصين عن خطة عمل لتحقيق نمو مستقر في قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية من عام 2025 إلى عام 2026.
ووفقاً للخطة التي أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية لتنظيم السوق، من المتوقع أن يصل متوسط معدل نمو القيمة المضافة في قطاعات تصنيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات ومعدات إلكترونية أخرى إلى 7% خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2026.
وأشارت الخطة إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز متوسط معدل نمو الإيرادات السنوية لقطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية 5% في حالة تضمين القطاعات ذات الصلة، مثل بطاريات الليثيوم والخلايا الكهروضوئية وتصنيع المكونات.
وشددت على تجديد المعدات في قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية، وكذلك بناء مشروعات مهمة.

الصين
المعلومات الإلكترونية
