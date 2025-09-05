الفاو: استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية خلال أغسطس

روما (وام)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أمس أن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية لم تتغير تقريباً في شهر أغسطس الماضي مما يشير إلى حالة من الاستقرار.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن (الفاو) قولها في بيان لها، إن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالمياً بلغ 130.1 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 130.0 نقطة في يوليو الماضي على أساس بيانات معدلة فيما ارتفع 6.9 بالمائة على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب مستوى قياسياً عند 2.961 مليار طن في عام 2025، مقارنة بـ 2.925 مليار طن في تقديراتها السابقة.