السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الفاو: استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية خلال أغسطس

الفاو: استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية خلال أغسطس
6 سبتمبر 2025 01:03

روما (وام)

أخبار ذات صلة
«الفاو» تشيد بجهود الإمارات في تمكين المرأة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أمس أن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية لم تتغير تقريباً في شهر أغسطس الماضي مما يشير إلى حالة من الاستقرار.
ونقلت وكالة أنباء رويترز عن (الفاو) قولها في بيان لها، إن متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالمياً بلغ 130.1 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 130.0 نقطة في يوليو الماضي على أساس بيانات معدلة فيما ارتفع 6.9 بالمائة على أساس سنوي.
من ناحية أخرى، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب مستوى قياسياً عند 2.961 مليار طن في عام 2025، مقارنة بـ 2.925 مليار طن في تقديراتها السابقة.

الفاو
أسعار السلع
أسعار السلع الغذائية
السلع الغذائية
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
أسعار الغذاء العالمية
أسعار الغذاء
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©