اقتصاد

الذهب يتّجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في 3 أشهر

سبائك ذهبية (أرشيفية)
6 سبتمبر 2025 01:03

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس، وتتّجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر، بدعم من تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.
وبحلول الساعة 0934 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليبلغ 3548.49 دولار للأوقية (الأونصة).
وزاد المعدن النفيس 3% حتى الآن هذا الأسبوع.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3605.10 دولار.
وأظهرت بيانات الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع أوضاع سوق العمل الضعيفة.
وعلاوة على ذلك، أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث، أنّ وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة، ارتفعت أقل من المتوقع في أغسطس.

