الدولار ينخفض مع استقرار أسواق السندات

طوكيو، لندن (رويترز)

انخفض الدولار مقابل عملات رئيسة أمس الجمعة ليقلص مكاسبه الأسبوعية مع استقرار أسواق السندات وترقب المتداولين لبيانات الوظائف الأميركية المهمة التي من المتوقع أن تعزز التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع. وتعتبر هذه البيانات تمهيداً لتقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية.

وارتفعت السندات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بعد أن أدت المخاوف المالية إلى ارتفاع عوائد تلك طويلة الأجل. ووصل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أيضاً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وقال فرانشيسكو بيسولي خبير العملات الأجنبية لدى آي.إن.جي «يبدو لي أن رد الفعل على تقرير (التوظيف الصادر عن مؤسسة) إيه.دي.بي للأبحاث أمس الأول كان هادئاً بعض الشيء».

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى، بنسبة 0.2% إلى 98.018 نقطة الجمعة ليقلص مكاسبه الأسبوعية إلى 0.2%.

وتراجع الدولار 0.2% إلى 148.14 ين. وارتفع اليورو 0.2% خلال اليوم إلى 1.1682 دولار.

وجاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو في بريطانيا قوية، لكنها لم تحرك كثيراً الجنيه الإسترليني الذي ارتفع في أحدث التعاملات 0.2% إلى 1.34695 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6544 دولار. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.6% إلى 0.58785 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 2.16% إلى 112796.78 دولار، وصعدت إيثر 2.1% إلى 4398.61 دولار.