السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار ينخفض مع استقرار أسواق السندات

الدولار ينخفض مع استقرار أسواق السندات
6 سبتمبر 2025 01:03

طوكيو، لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
الدولار يصعد وسط تحليق الذهب
«المركزي الروسي» يخفض سعر الروبل أمام العملات الرئيسة

انخفض الدولار مقابل عملات رئيسة أمس الجمعة ليقلص مكاسبه الأسبوعية مع استقرار أسواق السندات وترقب المتداولين لبيانات الوظائف الأميركية المهمة التي من المتوقع أن تعزز التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع. وتعتبر هذه البيانات تمهيداً لتقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية.
وارتفعت السندات في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بعد أن أدت المخاوف المالية إلى ارتفاع عوائد تلك طويلة الأجل. ووصل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أيضاً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وقال فرانشيسكو بيسولي خبير العملات الأجنبية لدى آي.إن.جي «يبدو لي أن رد الفعل على تقرير (التوظيف الصادر عن مؤسسة) إيه.دي.بي للأبحاث أمس الأول كان هادئاً بعض الشيء».
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى، بنسبة 0.2% إلى 98.018 نقطة الجمعة ليقلص مكاسبه الأسبوعية إلى 0.2%.
وتراجع الدولار 0.2% إلى 148.14 ين. وارتفع اليورو 0.2% خلال اليوم إلى 1.1682 دولار.
وجاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو في بريطانيا قوية، لكنها لم تحرك كثيراً الجنيه الإسترليني الذي ارتفع في أحدث التعاملات 0.2% إلى 1.34695 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6544 دولار. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.6% إلى 0.58785 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 2.16% إلى 112796.78 دولار، وصعدت إيثر 2.1% إلى 4398.61 دولار.

الدولار
سعر الدولار
تراجع الدولار
الدولار الأميركي
انخفاض الدولار
أسعار العملات
أسعار العملات العالمية
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©