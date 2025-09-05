النفط يتراجع مع توقعات بزيادة المعروض

سنغافورة (رويترز)

واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة أمس الجمعة، متجهةً لتكبد خسارة أسبوعية، هي الأولى في ثلاثة أسابيع، مع تزايد التوقعات بزيادة المعروض، وتسجيل مخزونات الخام الأميركية زيادة مفاجئة مما أججّ مخاوف الطلب.

وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو 0.28% إلى 66.80 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو 0.36% إلى 63.25 دولار.

وانخفض برنت 1.92% وخام غرب تكساس الوسيط 1.19% حتى الآن هذا الأسبوع.

وكتب محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة أمس الجمعة أن النفط مازال تحت ضغط وسط مخاوف من ارتفاع الإمدادات من أوبك+.

وقال المحللون، إن التوقعات تتزايد بضخ التحالف المزيد من البراميل في السوق لاستعادة حصته فيها، والتي فقدها لصالح منتجي النفط الصخري الأميركي في السنوات القليلة الماضية.