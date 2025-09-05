السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النفط يتراجع مع توقعات بزيادة المعروض

النفط يتراجع مع توقعات بزيادة المعروض
6 سبتمبر 2025 01:03

سنغافورة (رويترز)

أخبار ذات صلة
تراجع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط

واصلت أسعار النفط انخفاضها للجلسة الثالثة أمس الجمعة، متجهةً لتكبد خسارة أسبوعية، هي الأولى في ثلاثة أسابيع، مع تزايد التوقعات بزيادة المعروض، وتسجيل مخزونات الخام الأميركية زيادة مفاجئة مما أججّ مخاوف الطلب.
وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، خسرت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو 0.28% إلى 66.80 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو 0.36% إلى 63.25 دولار.
وانخفض برنت 1.92% وخام غرب تكساس الوسيط 1.19% حتى الآن هذا الأسبوع.
وكتب محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة أمس الجمعة أن النفط مازال تحت ضغط وسط مخاوف من ارتفاع الإمدادات من أوبك+.
وقال المحللون، إن التوقعات تتزايد بضخ التحالف المزيد من البراميل في السوق لاستعادة حصته فيها، والتي فقدها لصالح منتجي النفط الصخري الأميركي في السنوات القليلة الماضية.

النفط
أسعار النفط
سعر النفط
الخام الأميركي
النفط الخام
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©