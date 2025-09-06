الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

20 مليون مستخدم لـ«شات جي بي تي» بكوريا الجنوبية في أغسطس

20 مليون مستخدم لـ«شات جي بي تي» بكوريا الجنوبية في أغسطس
6 سبتمبر 2025 17:08

سيؤول (وام)

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن عدد مستخدمي «شات جي بي تي» في كوريا الجنوبية تجاوز 20 مليوناً لأول مرة الشهر الماضي.

وبلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً لخدمة الذكاء الاصطناعي «شات جي بي تي»، التي طورتها شركة «أوبن إيه آي»، رقماً قياسياً شهرياً بلغ 20.31 مليون ناشط في أغسطس، بارتفاع حاد عن 4.07 مليون قبل عام، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة «وايز آب ريتيل» المتخصصة في تتبع الصناعة.

ويمثل هذا الرقم حوالي 40% من مستخدمي الهواتف الذكية في البلاد البالغ عددهم 50.12 مليون مستخدم. وبحسب الجنس، كانت النسبة متساوية تقريباً، حيث بلغت 50.1% للرجال و49.9% للنساء. ووفقاً للبيانات، كان ما يقرب من 70% من المستخدمين في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

