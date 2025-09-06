خاصية «مرافق» الذكية ترفع شهادات عدم الممانعة للمعلومات بنسبة 9%

دبي (الاتحاد)

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي ارتفاعاً في شهادات عدم الممانعة للمعلومات «البنية التحتية» بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن خاصية «مرافق» الذكية التي توفرها الهيئة أسهمت في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة، وتعزيز التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الخدماتية في دبي، وتوفير أفضل تجارب الأداء الحكومي.

ومنذ إطلاق الخاصية وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، اعتمدت الهيئة من خلال الخاصية 43,816 شهادة عدم ممانعة للمعلومات.

وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن الهيئة تستثمر في أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية المتكاملة والقوية في دبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقدم في مختلف المجالات، لمواكبة التوسع والازدهار العمراني والسكاني في الإمارة، ودعم التقدم الاقتصادي الذي تحرزه دبي. وتنسجم خاصية «مرافق» المتطورة مع جهود الهيئة لتصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتسريعها. وتعمل الخاصية على تقليل خطوات الحصول على الشهادة من 7 إلى 3 خطوات، والوقت اللازم للحصول عليها من 60 إلى 20 دقيقة.

وأضاف معالي الطاير: نعمل على ترسيخ الشراكات الوطيدة مع الجهات الخدمية والاستشاريين والمقاولين والمطورين المعتمدين لضمان التطور المستمر لمشاريع شبكات الخدمات والمشاريع العامة، ومحافظة دبي على مكانتها بوصفها المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين.

وتوفر خاصية «مرافق» الذكية للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، بيانات مباشرة لشبكات البنية التحتية التابعة للهيئة صالحة لمدة 6 أشهر وتعتمد الخاصية المتطورة على نظم المعلومات الجغرافية لتوفير رابط إلكتروني ذكي بدلاً من ملفات «DGN»، أو«CAD» التقليدية، مما يضمن المحافظة على كل البيانات، والحيلولة دون خسارتها، وتتيح الخاصية ميزة عرض خرائط وبيانات شبكات الهيئة، ومعلومات واضحة ودقيقة وآمنة للمعنيين عن مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي.