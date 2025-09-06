«حرة الحمرية» تستعرض حلولها الاستثمارية بمعرض «الصناعات المعدنية» في مصر

القاهرة (الاتحاد)

تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة في الدورة الـ 14 من المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية المنصة التجارية الأبرز لصناعات الصلب والمعادن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تقام فعالياته في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2025، بمشاركة كبار المصنعين والموردين العالميين وصناع القرار وقادة قطاع الصناعات الثقيلة من مختلف دول العالم.

وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى استعراض حلولها الاستثمارية الرائدة واستقطاب المزيد من الشركات العالمية الراغبة في التوسع بأسواق المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على دورها الريادي في التجارة العالمية والإقليمية بالحديد والصلب فضلاً عن مزاياها وخدماتها التنافسية التي تعد مصدر جذب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها لاسيما وأن حرة الحمرية تعتبر مركزاً رائداً لصناعة الصلب والحديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ووجهة نموذجية للصناعات الثقيلة التخصصية، حيث بلغ عدد الشركات المستثمرة في قطاع الصلب أكثر من450 شركة بمساحة 50 مليون قدم مربع، ليمثل هذا القطاع منفرداً 16% من إجمالي مساحة حرة الحمرية البالغة 300 مليون قدم مربع.

منصة دولية

وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية يمثل منصة دولية مهمة للتواصل مع كبار المصنعين والمستثمرين في القطاع وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث المهم في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الوصول إلى الأسواق العالمية المستهدفة بشكل مباشر، مضيفاً أن الهيئة تركز على استقطاب استثمارات نوعية تعزز سلسلة القيمة ضمن القطاع الصناعي الذي تحتضنه «حرة الحمرية»، الذي أثبت بالفعل جاذبيته لكبار المصنعين، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات المعدنية والصلب في المنطقة الحرة بالحمرية، يشهد نمواً ملحوظاً في عدد الاستثمارات المحلية والعالمية، وأرجع سبب النمو في القطاع إلى ما توفره حرة الحمرية من منظومة تشغيلية تتميز بالكفاءة والمرونة والفعالية، بالإضافة إلى المزايا التي تقدمها للشركات المتخصصة في هذا المجال من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، ومرافق ومستودعات حديثة، وغيرها من الخدمات التي توفرها لرفع كفاءة الإنتاج في هذا القطاع.

مصنعو الصلب

وتسلط حرة الحمرية من خلال جناحها في الحدث الضوء على أهم مزايا تأسيس الأعمال في منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها، والتي تضم أكبر تجمع لمصنعي الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتضن أكثر من 200 شركة متخصصة في اللحام والتعدين تتخذ من المنطقة منطلقاً لأعمالها العالمية، إلى جانب ما تقدمه المنطقة الحرة من مزايا تنافسية عديدة أبرزها سهولة الوصول إلى ميناء الحمرية وتوفير مرافق وحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة والتخزين ومناولة البضائع.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب حرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.