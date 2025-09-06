أجندة حافلة بالمعارض والفعاليات الكبرى في الإمارات بالربع الأخير من 2025

تشهد دولة الإمارات، مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية المتخصصة خلال الربع الأخير من العام الحالي، والتي تعزز مكانتها مركزاً محورياً لصناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة والعالم، وتسهم في تعزيز نموها الاقتصادي.

وتتنوع الفعاليات لتشمل قطاعات الطاقة، والطيران، والمالية، والتكنولوجيا، والسياحة والضيافة، وغيرها من مجالات الحياة.وتتضمن الفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي تقود الزخم في الربع الرابع من العام الحالي، «ويتكس ودبي للّطاقة الشمسية» الذي ينطلق في 30 سبتمبر ويستمر حتى 2 أكتوبر 2025 بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتوازي مع قمة الاقتصاد الأخضر العالمية في الأول والثاني من أكتوبر.

وتقام خلال المدة من 13 حتى 17 أكتوبر المقبل أعمال «جيتكس جلوبال» في مركز دبي التجاري العالمي، فيما تنطلق فعاليات «إكسباند نورث ستار» في دبي هاربور بين 12و15 من الشهر ذاته، مع تركيز واسع على الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وينطلق معرض دبي للطيران 2025 بين 17 و21 نوفمبر المقبل باعتباره منصة كبرى للطيران والفضاء، كما ينطلق خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر المقبل أحد أكبر معارض قطاع التشييد والإنشاء «بيغ فايف» وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.وفي أبوظبي تتضمن أجندة الربع الأخير من عام 2025 مجموعة من الفعاليات الكبرى الشاملة مثل «أدبيك 2025» الذي ينعقد من 3 إلى 6 نوفمبر 2025، كما يقام أسبوع أبوظبي المالي من 8 إلى 11 ديسمبر المقبل باعتباره أكبر تظاهرة مالية إقليمية تجمع قادة الاستثمار والأسواق.

ويشكّل معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يقام بين 20 و23 نوفمبر 2025، فرصة عالمية للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال القوارب، ويجمع مجموعة من أفضل العلامات التجارية والمتخصصين في القطاع من كل أنحاء العالم.

وأكد تقرير الأثر الاقتصادي لعام 2024 لمركز دبي التجاري العالمي على مساهمة مركز دبي التجاري العالمي الكبيرة في اقتصاد دبي، من خلال استضافة 100 فعالية شملت معارض كبرى واجتماعات للجمعيات الدولية ومؤتمرات عالمية، بزيادة قدرها 32% على أساس سنوي. وتم اختيار دبي كأفضل وجهة للتسوق وأفضل وجهة للمعارض في الدورة ال31 من حفل جوائز السفر العالمية الذي أقيم في شهر نوفمبر 2024.

وفي أبوظبي، حقَّقت مجموعة أدنيك أعلى مساهمة اقتصادية في تاريخها، حيث بلغ إجمالي مساهمتها 8.5 مليار درهم لصالح اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2024، متجاوزةً الرقم المسجَّل في عام 2023 البالغ 7.4 مليار درهم.

وأشارت «أس تي أر» العالمية المتخصصة في الدراسات والاستشارات الفندقية مراراً إلى أثر الفعاليات الكبرى على قطاع الفنادق في دبي وأبوظبي.

وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لصناعة المعارض على مستوى العالم في 2024 الصادرة عن الاتحاد العالمي لصناعة المعارض و«أوكسفورد إيكونوميكس» فإن الأثر المباشر للمعارض ينطوي على مشاركة نحو 318 مليون زائر تقريباً في معارض عالمية، مع 5 ملايين عارض، فيما أسهمت تلك المعارض بنحو 162.3 مليار دولار كنفقات مباشرة للزوار، ودعمت 1.8 مليون وظيفة مباشرة عالمياً.

وأوضحت الدراسة أن الأثر الكلي «مباشر وغير مباشر» للمعارض يصل إلى أكثر من 398 مليار دولار، و4.3 مليون وظيفة، و233.1 مليار دولار كمساهمة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أحمد الخلافي، مدير عام شركة «أتش بي إي» التكنولوجية في دولة الإمارات وإفريقيا، إن صناعة المؤتمرات والمعارض تعد إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الإماراتي، إذ تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتقنية والابتكار. وأضاف إن الإمارات أثبتت قدرتها على استضافة فعاليات كبرى تجمع قادة الفكر ورواد القطاعات المختلفة من جميع أنحاء العالم، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشراكات الاستثمارية وتبادل المعرفة والخبرات.

من جانبه قال إميل بيشاي، خبير اقتصادي، إن صناعة المؤتمرات والمعارض تلعب دوراً محورياً في اقتصاد الإمارات، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال والابتكار، فضلا عن دورها في فتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات والتنمية المستدامة. وقالت لوسي أوبراين، المدير العام والشريك لشركة «فليشمان هيلارد» للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط، إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على جعل صناعة المؤتمرات والمعارض رافداً أساسياً لاقتصادها المتنوع، حيث باتت هذه الفعاليات منصة تجمع بين الابتكار والتواصل وصياغة مستقبل القطاعات المختلفة.