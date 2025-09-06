«الإحصائي الخليجي»: تقدم «دول التعاون» في مؤشر الاقتصاد الدائري

مسقط (وام)



حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقدماً ملحوظاً في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، إذ ارتفع متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون في عام 2024 إلى 41.5 درجة، مقارنة مع العام 2023 الذي سجل 37.7 درجة، وفق ما أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشير بيانات المركز إلى تصدر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون «CCE» أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.

وتقدمت دول المجلس في مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، في عام 2024 إلى 35.8، ارتفاعاً من 29.7 في عام 2023، فيما تقدمت أيضاً في مؤشر معززات النتيجة، الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، لتسجل 47.2 نقطة، مقارنة بـ 45.6 نقطة في عام 2023.

وأوضحت بيانات المركز أن دول مجلس التعاون حققت قفزة نوعية في الإسهام في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية، إذ ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم، لتبلغ 0.43% في عام 2024، مقارنة بـ 0.03% في عام 2015.