موسم الفعاليات يعزز الطلب السياحي والفندقي بأبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)



مع انطلاق موسم الفعاليات في أبوظبي، تشهد فنادق في أبوظبي نمواً في الإشغال والطلب السياحي، فمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «ADIHEX»، الذي انطلق في 30 أغسطس ويستمر حتى اليوم «الأحد» في مركز «أدنيك» أبوظبي، شهد إقبالاً ملحوظاً من الزوار، لا سيما من السوقين المحلي والخليجي. ويقول كريم نحاس، مدير عام مجمع كابيتال سنتر لفنادق روتانا - أبوظبي: إن معرض «الصيد والفروسية»، الذي يقام حالياً في مركز أدنيك أبوظبي، يشهد إقبالاً كبيراً، حيث يتجاوز إشغال فنادقنا حول مركز أدنيك أبوظبي %90 خلال فترة انعقاد المعرض.

ويضيف: يشهد المعرض ليس فقط مشاركين وزواراً من داخل الإمارات، بل من دول أخرى مثل دول الخليج، على رأسها السعودية وقطر وعُمان والكويت.

ويؤكد نحاس أن حلول عطلة رسمية يوم الجمعة الماضي في عطلة نهاية الأسبوع شجع الزوار من داخل الإمارات لتقيم في أبوظبي وتزور المعرض، متوقعاً أن يتخطى عدد زوار المعرض للموسم الحالي أعداد العام الماضي.

ويشير نحاس إلى توقعات باستمرار نمو الإشغال الفندقي للفترة المقبلة مع نشاط قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

ويقول سايد طيون، مدير عام فندق إنتركونتيننتال وإنتركونتيننتال ريزيدانس أبوظبي: نتوقع نمو الإشغال والطلب الفندقي مع بدء موسم الفعاليات من سياح الأعمال والمعارض والفعاليات وزيادة فعاليات الشركات والمؤسسات.

وأضاف: تشهد الفترة المقبلة نشاطاً في الفعاليات والمعارض المتنوعة، الأمر الذي ينعكس على الطلب السياحي في أبوظبي.

وتستعد أبوظبي لموسم حافل من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات من مطلع سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام، لتغطي جميع القطاعات التي تجذب سياح الأعمال والترفيه، منها الثقافة والتراث، والترفيه من عروض وفنون ومعارض تجارية، والاقتصاد، مثل الطاقة والعقار والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، والتوظيف والتعليم والقطاع الصحي والطبي.

ويقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «ADIHEX» خلال الفترة من 30 أغسطس ولغاية 7 سبتمبر 2025 في مركز «أدنيك» أبوظبي، وهو الحدث السنوي الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسلط الضوء على رياضات الصيد والفروسية وصون الموروث الإماراتي الأصيل، ويحتفي بثراء التقاليد وعمق الثقافة الوطنية، ليشكل جسراً للتواصل بين المجتمعات من حول العالم، ومن المعارض العالمية الكبرى التي ستُعقد في مركز «أدنيك أبوظبي»، معرض ومؤتمر «أدبيك 2025» الذي سينطلق في الفترة بين 3 إلى 6 من نوفمبر المقبل، ويهدف إلى توحيد المجتمعات والدول والصناعات في جميع أنحاء العالم، ودفع العمل الصناعي التعاوني نحو توفير الطاقة بأسعار معقولة ومستدامة للجميع، وسيعمل الحدث على تسهيل الحوار والتعاون، عبر قطاعات متنوعة من الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع، لتعزيز التحول في مجال الطاقة وتسريع العمل المناخي.

وبحسب تحليل لبيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، فإن ذروة الموسم السياحي في أبوظبي عادة تكون في الربع الأخير من العام، حيث شهدت فنادق الإمارة خلال الأشهر بين سبتمبر حتى نهاية العام 2024 أعلى معدلات في إشغال وعدد النزلاء، فالإمارة استقطبت 1.92 مليون نزيل فندقي في هذه الفترة من العام 2024، بينما سجلت فنادقها متوسط إشغال بلغ 78%. تفصيلاً استقبلت فنادق الإمارة في سبتمبر 437 ألف نزيل ومعدل إشغال 72%، و458 ألف نزيل في أكتوبر و79% في الإشغال، و477 ألف نزيل في نوفمبر ومتوسط إشغال 83%، و551 ألف نزيل ومتوسط إشغال 78%.

وحقق شهر نوفمبر لوحده أعلى متوسط إشغال في جميع أشهر العام بواقع 83%، يليه شهر ديسمبر بمتوسط 78%، في وقت سجل شهر ديسمبر الماضي أعلى رقم في عدد النزلاء مقارنة بجميع أشهر العام.

وشهدت أبوظبي خلال العام الماضي، تنظيم أكثر من 4800 فعالية أعمال ومؤتمرات ومعارض واجتماعات وحوافز، استقطبت أكثر من 1.1 مليون زائر، بحسب الدائرة.