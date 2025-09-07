محمد كركوتي يكتب: الطاقة الشمسية تتقدم

الحراك في ميدان الطاقة الشمسية في الإمارات، يحقق قفزات نوعية على صعيد الطاقة المتجددة، وفق استراتيجية تأخذ في الاعتبار التحولات على صعيد الطاقة، بما في ذلك، الدعم القوي لمسار الطاقة النظيفة على المستوى العالمي. وبالرغم من أن هذه الطاقة تعد حديثة بالنسبة للبلاد، إلا أن الإمارات قطعت أشواطاً غير مسبوقة في مجالها، متجاوزة كثيراً من البلدان التي سبقتها. كان الطموح ينحصر في أن تكون وتيرة التحول للطاقة المتجددة موازية لتلك السائدة في بريطانيا أو ألمانيا، إلا أن المشاريع الضخمة التي أطلقتها البلاد، تجاوزت هذا الزخم، بما في ذلك بالطبع، إنشاء محطة طاقة شمسية بقيمة 6 مليارات دولار، بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، مع 19 جيجاوات في الساعة من بطاريات التخزين.

في العام الحالي، واصلت الإمارات تعزيز مستوى إسهاماتها في مصادر الطاقة النظيفة عموماً حول العالم، وهذا يدخل بالطبع في آفاق العمل الوطني الهادف لخفض الانبعاثات الكربونية، والتعاطي مع التحديات التي يتركها التغير المناخي على الساحة العالمية.

الحراك الإماراتي، شمل مجموعة من التحولات المهمة في الفترة الماضية، بما في ذلك الشراكات التي تمت مع عدد من الدول، في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والحلول الهجينة، مما يفسح المجال لتصدير هذه الطاقة إلى بعض البلدان بما فيها إيطاليا، التي وقعت اتفاقية إطارية جمعت الإمارات وألبانيا، طاقة المستقبل الإماراتية، تتحرك أيضاً في إطار توسعها، للاستحواذ على حصص في شركات متخصصة بالطاقة الشمسية، بما في ذلك إسبانيا، أي أن التوسعات تشمل كل زاوية في هذا الميدان.

الاتفاقات والشراكات تتم دون توقف، مع مبادرات داعمة للحراك العام، خصوصاً في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الفترة السابقة، ولا شك في أن ارتفاع حصة الطاقة المتجددة على الساحة المحلية، وكذلك الوصول إلى مستويات تصدير مرتفعة منها، سيزيد من حجم صادرات النفط والغاز، إلى بلدان لا تزال في مراحلها الأولى من الاعتماد على الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه، يحقق هدف الإمارات في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، فهي أول دولة في المنطقة، تضع هذا الهدف وتعمل عليه منذ اليوم الأول، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار، تركيزها على الحلول التكنولوجية المتطورة، لتحقيق التنمية المستدامة.