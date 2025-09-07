تراجع صادرات النمسا إلى أميركا نتيجة الرسوم الجمركية

فيينا (وام)



أظهر تقرير اقتصادي حديث في النمسا تراجع إجمالي الصادرات بنسبة 3.1% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 94.17 مليار يورو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، زادت الواردات بنسبة 2.9% إلى 97.46 مليار يورو، مما أسفر عن تسجيل عجز تجاري بقيمة 3.29 مليار يورو، بعد فائض قدره 2.43 مليار يورو في النصف الأول من 2024، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء النمساوية.

وأشار التقرير إلى انخفاض الصادرات النمساوية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2%، حيث بلغت 64.39 مليار يورو، فيما ارتفعت واردات النمسا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3%، لتصل إلى 63.92 مليار يورو.

كما شهدت الصادرات النمساوية إلى الولايات المتحدة تراجعاً بأكثر من 14% في النصف الأول من العام الحالي، متأثرة بسياسة التعريفات الجمركية التقييدية للولايات المتحدة، خصوصاً في قطاع الآلات والمركبات الذي انخفض بنسبة 17.5%.

وعلى الرغم من انخفاض الصادرات، سجلت حركة التجارة الخارجية مع الدول غير الأوروبية «الدول الثالثة» زيادة في حجم الواردات بنسبة 8.1%، لتبلغ 33.55 مليار يورو، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 6.9% إلى 29.78 مليار يورو.