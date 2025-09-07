الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أوبن إيه آي» تطلق منصة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي

منصة التوظيف الجديدة من «أوبن إيه آي» تنافس «لينكد إن» (أرشيفية)
8 سبتمبر 2025 02:13

سان فرانسيسكو (د ب أ)

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية «أوبن إيه آي» عن قيامها بتطوير منصة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي لربط الشركات والموظفين، وهي خدمة من شأنها دخول «أوبن إيه آي» في منافسة قوية مع منصة التوظيف والتواصل الاجتماعي بين المهنيين الشهيرة «لينكد إن».
وقال متحدث باسم «أوبن إيه آي» لموقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إن الشركة تعتزم إطلاق المنصة الجديدة باسم «أوبن إيه آي جوبس بلاتفورم» في منتصف العام المقبل. 
وفي منشور تم بثه أمس الأول، قالت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية لقطاع التطبيقات في «أوبن إيه آي»، إن الشركة ستستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحقيق التوافق المثالي بين ما تحتاجه الشركات، وما الذي يمكن للعمال تقديمه، وإن الخدمة ستقدم مساراً مخصصاً للشركات الصغيرة والحكومات المحلية للاستفادة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي. وتسعى «أوبن إيه آي» إلى التوسع في العديد من الأسواق الجديدة خارج منصتها الأساسية «شات جي بي تي» لمحادثة الذكاء الاصطناعي. 
وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة: «إن سيمو ستشرف على العديد من التطبيقات خارج نطاق محادثة الذكاء الاصطناعي، وسيشمل ذلك على ما يبدو (أوبن إيه آي جوبس بلاتفورمس)». 
ومن المحتمل أن تعمل «أوبن إيه آي» على تطوير متصفح للإنترنت وتطبيق للتواصل الاجتماعي يستخدمان أدوات الذكاء الاصطناعي. 
ومنصة توظيف «أوبن إيه آي» تضع الشركة في منافسة مباشرة مع «لينكد إن».

