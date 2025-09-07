2.38 مليار درهم استثمارات جديدة بشبكات الاتصالات في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)



ارتفعت قيمة الاستثمارات الجديدة لشركتي «إي آند- الإمارات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في الشبكات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي على امتداد دولة الإمارات بنسبة %15.79 خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 2.38 مليار درهم مقابل 2.05 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن الشركتين.

ووفق البيانات، بلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة «إي آند- الإمارات» 1.461 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 1.256 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2024، بنمو سنوي بلغت نسبته %16.32.

واستهدفت النفقات الرأسمالية للشركة العديد من المجالات، منها توسيع شبكات الجيل الخامس، وتحديث الشبكات؛ بهدف تعزيز تجربة العملاء، من خلال تقديم خدمات الجيل الخامس الأسرع في العالم، مع تحقيق أعلى معدلات انتشار اختراق سوقية لتوصيل شبكات الألياف الضوئية للمنازل.

وبلغت قيمة الاستثمار الرأسمالي في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 921 مليون درهم مقابل 801 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق بنمو 14.98%.

وتوزعت هذه النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بواقع 376 مليون درهم في الربع الأول، و545 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2025.

وتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس وشبكة الألياف الضوئية على امتداد دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز برنامج التحول المستمر للبنية التحتية للشبكات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركة.



«إي آند الإمارات»

وحققت «إي آند الإمارات» نقلة نوعية نحو تعزيز ريادة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أطلقت الشركة، بالتعاون مع شركة Open Innovation AI، مختبراً متخصصاً للذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير حلول محلية مبتكرة، وتسريع وتيرة الابتكار، بالإضافة إلى دعم هدف دولة الإمارات في التحول لوجهة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

وحققت دولة الإمارات رقماً قياسياً عالمياً جديداً في نسبة تغطية شبكة الألياف البصرية إلى المنازل، حيث بلغت 99.5%، ما يعزز صدارتها العالمية في هذا المجال منذ العام 2016، وذلك وفقاً لتقرير مجلس الألياف البصرية إلى المنازل في أوروبا لعام 2024.

ووفقاً للتقرير ذاته، تفوقت الإمارات على جمهورية كوريا التي حلّت في المركز الثاني بنسبة 96.6%، تلتها الصين بنسبة 93.6%، في حين جاءت هونغ كونغ في المركز الخامس بنسبة 89.9%.

وتضطلع «إي آند الإمارات» بدور ريادي في دفع قطاع الاتصالات في الدولة، حيث تمتلك أعلى معدل وصول لخدمات النطاق العريض الثابت على مستوى الدولة، وتمتد بنيتها التحتية من الألياف البصرية لأكثر من 14.5 مليون كيلومتر.

واختبرت الشركة النطاقات الترددية 6 جيجاهرتز و600 ميجاهرتز، التي خصَّصَتْها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). وحقَّقَ نطاق 6 جيجاهرتز سرعات فائقة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، في حين ساهم النطاق 600 ميجاهرتز بتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس لأكثر من 6 كم. وستُسهم هذه الاختبارات في تطوير أداء شبكة الجيل الخامس في دولة الإمارات، وسيكون لها فوائد تحويلية كبيرة للمنازل والشركات والاقتصاد الرقمي في الدولة.



«دو»

وواصلت «دو» خلال النصف الأول التركيز على توسيع نطاق تغطية شبكتها وتعزيز محفظة خدمات وحلول الاتصال التي تقدمها لمختلف فئات العملاء عبر إطلاقها شبكة الجيل الخامس المتقدم، كما نجحت في توسيع نطاق شبكتها من الألياف الضوئية، بما ينسجم مع مساعيها لتلبية الطلب المستمر على خدمات الإنترنت عالية السرعة.

وتماشياً مع التزامها بتعزيز جودة البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، أطلقت منصة National Hypercloud، أول منصة متخصصة في تقديم الخدمات السحابية السيادية الفائقة في دولة الإمارات، كما أحرزت تقدماً ملحوظاً في مشروع تطوير مركز البيانات الضخم فائق النطاق، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو ما يضعها في طليعة الشركات التي تقدم بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع، وقادرة على تلبية المتطلبات المتطورة للخدمات المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.