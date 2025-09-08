الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة

الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
8 سبتمبر 2025 07:34

ظلت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، إذ تقترب من مستوى 3600 دولار بدعم تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة هذا الشهر عقب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3586.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 3626.10 دولار.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 40.84 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1371.65 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1107.70 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
