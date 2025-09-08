الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الين ينخفض بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني

8 سبتمبر 2025 10:01

انخفض الين أمام أغلب العملات يوم الاثنين عقب أنباء استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، بينما تكبد الدولار خسائر على خلفية تقرير وظائف أميركي ضعيف عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وتراجع الين في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين 0.6 بالمئة مقابل الدولار إلى 148.25.

وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني عند 173.91 و200.33 على الترتيب.

وأمام الدولار، انخفض الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3492 دولار بعد أن ارتفع بأكثر من 0.5 بالمئة يوم الجمعة. وبالمثل، هبط اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.1709 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من شهر يوم الجمعة.
واستقر مؤشر الدولار عند 97.87 بعد أن انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة يوم الجمعة.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.6558 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5891 دولار أميركي.

المصدر: وكالات
اليابان
رئيس الوزراء الياباني
الين الياباني
