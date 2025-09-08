الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"أدنوك" ترحب بإجراءات "المالية" لتعزيز تجارة الطاقة والسلع

وزارة المالية
8 سبتمبر 2025 17:00

رحبت "أدنوك" بالقرارَين الوزاريَين رقم 229 و230 لعام 2025 الصادرَين عن وزارة المالية واللذين يقدمان مزيداً من التوضيحات للشركات العاملة في تجارة الطاقة والسلع في المناطق الحرة ويتضمنان إجراءات تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا لأسواق الطاقة والسلع.
 ومن المتوقع أن يسهم هذان القراران في تعزيز العمليات التجارية والمالية لـ "أدنوك" من خلال دعم نمو الشركة عبر منصات التداول المادية والرقمية، ورفع كفاءتها التشغيلية عبر الحدود، وتحسين شفافية عمليات التقييم.
وتدعم الإجراءات الواردة ضمن القرارين جهود "أدنوك" المستمرة للتوسع بالتزامن مع التركيز على المساهمة في تنفيذ أولويات السياسات الوطنية، وذلك من خلال توضيح الأنشطة المؤهَّلة بموجبهما، والتي تتضمن تجارة السلع، وخدمات الخزينة، والتمويل داخل المجموعة.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك": "ترحب "أدنوك" بقرارات وزارة المالية، التي توفر الاستقرار التنظيمي وتدعم نمو العمليات التجارية والمالية للمجموعة ومن شأن هذه التحديثات أن تسهم في تسريع نمو عملياتنا التجارية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً تنافسياً لتجارة الطاقة والسلع، بدعم من تميزها بالاستقرار والشفافية وثقة المستثمرين".
ومن المنتظر أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل إيجابي على العمليات التجارية والمالية لـ "أدنوك" في عدة مجالات. ويتماشى توسيع نطاق السلع المؤهلة، بما في ذلك الكيماويات الصناعية والمنتجات البيئية، مع جهود "أدنوك" المستمرة لتنمية محفظة أعمالها، ويدعم نمو الشركة عبر منصات التداول المادية والرقمية. 
من جانبه، قال أحمد بن ثالث، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتجارة العالمية" إن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو إرساء بيئة تداول أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، ومن خلال تطوير الأنظمة المتعلقة بتداول السلع وأنشطة المناطق الحرة، تفتح وزارة المالية آفاقاً جديدة لتعزيز النمو والابتكار.
ويسهم الاعتراف الرسمي بخدمات الخزانة لأطراف مرتبطة، في تعزيز مستوى اليقين في عمليات التمويل الداخلي والتعاون بين الأطراف المختلفة إلى جانب الاعتراف بالجهات المعتمَدة لإعداد تقارير الأسعار في تحقيق الاتساق عبر آليات التقييم، والتسعير، وإعداد التقارير المالية، وهو ما يدعم تعزيز الشفافية والمرونة عبر أعمال "أدنوك" في مجال التداول والتجارة على المستوى الدولي. 
وتُشكل هذه التحديثات بمُجملها ركيزة أساسية تسهم في دعم أعمال "أدنوك" في مجال التداول والتجارة، وتمكينها من العمل بكفاءة أكبر، والتوسع عالمياً، والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة. 
جدير بالذكر أن أعمال "أدنوك" في مجال التداول والتجارة عبر شركتي "أدنوك التجارية" و"أدنوك للتجارة العالمية،" شهدت نمواً سريعاً منذ إطلاقها في عام 2020 وأسهمت في تنفيذ النقلة النوعية التي تشهدها الشركة، وتمكينها من تحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط يتم إنتاجه. 
ومع توسيع شبكة مكاتبها المعنية بالتداول والتجارة في أبوظبي وسنغافورة وجنيف، تواصل "أدنوك" جهودها لتعزيز حضورها الدولي، والإسهام في رفد الكفاءات والكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم لتحقيق الريادة في أسواق السلع العالمية.

 

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»
"أدنوك للغاز" تنضم إلى مؤشر "فوتسي للأسواق الناشئة" وتوقعات بجذب استثمارات تتجاوز 250 مليون دولار
المصدر: وام
أدنوك
وزارة المالية
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©