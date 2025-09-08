«أبوظبي العالمي» يصدر 1869 ترخيصاً جديداً خلال النصف الأول



أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي، والتي تشمل شركات مالية وغير مالية، إلى 2972 شركة خلال النصف الأول 2025، بزيادة سنوية نسبتها 42%. ويشمل ذلك 308 شركات مالية و2664 شركة غير مالية.

وخلال الفترة نفسها، أصدر أبوظبي العالمي 1869 ترخيصاً جديداً، وهو أعلى عدد من التراخيص يصدر خلال فترة 6 أشهر منذ تأسيس أبوظبي العالمي، ما يعادل نمواً بنسبة 47% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليرتفع إجمالي عدد التراخيص النشطة إلى 11,128.

من جهتها، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 52 موافقة مبدئية لشركات خدمات مالية، بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي، إلى جانب 45 تصريحاً لتقديم الخدمات المالية بنمو نسبته 45%.

وساهم هذا الزخم في استقطاب شركات عالمية بارزة للانضمام إلى منظومة أبوظبي العالمي.

وواصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي (ADGM) مسار النمو التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث قفز حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 42% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبنهاية يونيو 2025، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) 154، فيما ارتفع عدد الصناديق إلى 209.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): مع اقترابنا من إتمام عقد على انطلاق العمليات في أبوظبي العالمي، نفخر بمسيرة نموه المستمرة، والتي تعكس التزامه الراسخ بالتميّز، وهو ما أظهره الأداء الاستثنائي والثقة العالمية المتزايدة في أبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً مؤثراً وعاصمة لرأس المال، ولم تكن هذه النتائج القياسية لتتحقق لولا عمق شراكاتنا الاستراتيجية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، ورؤيتنا الواضحة والمدروسة.

رسّخ أبوظبي العالمي (ADGM)، مكانته كأكبر وأسرع مركز مالي نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، وبرز أبوظبي العالمي خلال هذه الفترة أيضاً كأكبر مركز مالي دولي في المنطقة من حيث القيمة السوقية للشركات العاملة فيه والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يعكس دوره المتنامي في دعم مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي، والذي سجل نمواً بنسبة 9.1% خلال الربع الأول من عام 2025.

كما تميّز النصف الأول من العام بإبرام صفقات وتحالفات استراتيجية بين مجموعة من كبرى المؤسسات الرائدة في أبوظبي والشركات العاملة في أبوظبي العالمي، في مؤشرٍ على دوره المحوري في تمكين الشركات العالمية من الاستثمار وبناء شراكات استراتيجية محلية وإقليمية.

وشهد النصف الأول من العام 2025 توقيع مجموعة من الشراكات المهمة والاستثمارات الاستراتيجية انطلاقاً من أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يعكس تطوّر المنظومة المالية ونمو دورها في تعزيز تدفق الاستثمارات المؤسسية واسعة النطاق.

ووسّعت «مبادلة» و«ألفا ظبي» نطاق مشروعهما المشترك في مجال التمويل الخاص، والذي يتّخذ من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً له إلى 2.5 مليار دولار، في مؤشر على الأهمية المتنامية للمركز المالي الدولي للعاصمة لكبرى المؤسسات الاستثمارية في أبوظبي.

وحقق أبوظبي العالمي إنجازاً بارزاً بتصدره المراكز المالية الدولية في المنطقة، من حيث القيمة السوقية للشركات العاملة فيه، حيث تخطت القيمة الإجمالية للشركات المُسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM) والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 500 مليار درهم، مع نهاية النصف الأول 2025. مما يعكس تقدم وعمق منظومة أبوظبي العالمي (ADGM) وأطرها التنظيمية القوية، والتي تمكّنها من تعزيز زخم الأعمال وتشكيل رأس المال وبناء الثقة الاستثمارية على نطاق واسع.

وخلال النصف الأول من عام 2025، واصل أبوظبي العالمي (ADGM) نشاطه الدولي القوي، معززاً مكانته كحلقة وصل بين أسواق رأس المال العالمية ومنظومة أبوظبي المالية. وشارك ممثلو أبوظبي العالمي (ADGM) في مؤتمر «سيتي ويك 2025» في لندن، حيث انضموا لاجتماعات هامة مع قادة القطاع المالي لمناقشة التعاون التنظيمي، والتمويل المستدام، ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار في أسواق رأس المال.

ومع انتهاء المرحلة الانتقالية لضم جزيرة الريم إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM)، ارتفع عدد تصاريح العمل الصادرة عن أبوظبي العالمي (ADGM) ليصل تعداد القوى العاملة في جزيرتي الماريه والريم إلى 35,964 موظفاً بنهاية النصف الأول من عام 2025.

وخلال النصف الأول من العام، أدخلت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) مجموعة من التحسينات البارزة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ووضوح الآليات التنظيمية ضمن منظومة أبوظبي العالمي (ADGM).

كما واصلت سلطة التسجيل تعزيز تعاونها الدولي، حيث وقّعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز أستانا المالي الدولي بهدف تعزيز التعاون والاعتراف المتبادل بالمنصات الرقمية التشغيلية.

وأعلنت محاكم أبوظبي العالمي (ADGM) خلال النصف الأول من العام عن إطلاق لجنة من الوسطاء المتطوعين تضم مجموعة من الوسطاء المعتمدين دولياً، في خطوة بارزة لتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوسيع نطاق برنامج خدمات الوساطة القضائية الملحقة بمحاكم أبوظبي العالمي، والذي أُطلق عام 2019، كأول برنامج من نوعه في المنطقة.

وقدمت أكاديمية أبوظبي العالمي، ذراع المعرفة الخاص بالمركز المالي الدولي للعاصمة، 100 برنامج تدريبي لأكثر من 2,600 مشارك، ونظمت 49 فعالية خاصة بالقطاع شارك فيها أكثر من 1,300 شخص خلال النصف الأول من عام 2025.

وفي إطار التزامها بتوفير 2,900 فرصة عمل لمواطنين إماراتيين في القطاع الخاص بنهاية العام، نجحت الأكاديمية في توفير أكثر من 900 فرصة توظيف خلال النصف الأول، مدعومة بـ23 شهادة عالمية معتمدة وتسعة مسارات تخصصية لتطوير القدرات وصقل المهارات.