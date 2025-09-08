«إي سفن» تنضم إلى مؤشر «فوتسي» للشركات ذات رأس المال الأصغر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إي سفن - e7» عن انضمامها المرتقب إلى مؤشر «فوتسي» العالمي للشركات ذات رأس المال الأصغر «Micro Cap»، وذلك عقب المراجعة الدورية الأخيرة التي نشرتها شركة «فوتسي راسل» في 22 أغسطس 2025.

ويمثّل إدراج «e7» في مؤشر «فوتسي» العالمي للشركات ذات رأس المال الأصغر محطة بارزة في مسيرتها في أسواق المال، حيث يعكس قوة أدائها التشغيلي والمالي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الانضمام في تعزيز سيولة أسهم المجموعة، ويوسع حضورها بين المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك صناديق المؤشر.

ونجحت «e7» في استيفاء معايير دقيقة وصارمة للانضمام إلى المؤشر، وفي مقدمتها الحد الأدنى من متطلبات السيولة، الأمر الذي يعكس تنامي حجم التداول على أسهمها وارتفاع مستوى اهتمام المستثمرين بعروضها المميزة للسوق.

وقال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة «e7»: فخورون بانضمامنا إلى مؤشر «فوتسي» العالمي للشركات ذات رأس المال الأصغر، لأنه يعكس تنامي ثقة السوق في أدائنا التشغيلي والاستراتيجية التي نطبقها، وإمكانات النمو التي نقدمها على المدى الطويل، كما يُعد هذا الإنجاز خير دليل على استمرار نجاح مسيرة 'e7 ' في أسواق المال، ويجسد ثقة مساهميها الراسخة بنموذج أعمالها، وسيعزز هذا الانضمام إلى مؤشر عالمي مرموق حضور المجموعة ومصداقيتها بين المستثمرين المؤسسيين، كما سيدعم كذلك جاذبيتها الاستثمارية فيما تواصل توسيع نطاق حضورها وتقديم حلول مبتكرة عبر قطاعات أعمالها الرئيسية.

تجدر الإشارة إلى أن جميع التغييرات على مؤشر «فوتسي» العالمي للشركات ذات رأس المال الأصغر ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من إغلاق ساعات التداول يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025.