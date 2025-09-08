«أبوظبي التجاري» يعتزم زيادة رأس المال بـ6.1 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري قرار زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 6.1 مليار درهم، في خطوة استراتيجية تعزّز مسار نموه المتسارع لإرساء قيمة نوعية تواكب تطلعات المساهمين على المدى البعيد.

وتقديراً لكون المساهمين جزءاً من مسيرة البنك الحافلة بالنجاحات، سيمنحهم هذا الإصدار فرصة استثنائية للمشاركة، وذلك من خلال الاكتتاب في أسهم جديدة سيتم طرحها بسعر تفضيلي مقارنة بسعر السهم السائد في السوق عند الإصدار.

وسيؤدي إصدار حقوق الأولوية المقترح إلى زيادة رأسمال بنك أبوظبي التجاري المُصدر من 7,319,947,010 دراهم إلى 7,912,175,710 دراهم من خلال إصدار ما يصل إلى 592,228,700 سهم جديد.

وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمساهمين، سيتم إصدار الأسهم الجديدة بسعر إصدار وقدره 10.3 درهم للسهم الواحد، ما يعكس القيمة الاسمية للسهم والبالغة 1 درهم للسهم الجديد، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 9.3 درهم للسهم الواحد.

وسيتيح هذا الإصدار للمساهمين فرصة الاكتتاب بسعر تفضيلي، يمثل تخفيضاً بنسبة 30% من سعر الإغلاق للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما بتاريخ 4 سبتمبر 2025. وسيعزّز هذا الإصدار قدرة البنك على زيادة حجم الأصول، ومواكبة المتطلبات التنظيمية المتجددة، فضلاً عن مواصلة تحقيق عوائد متنامية ومستدامة لمساهميه.

وأكدت شركة مبادلة للاستثمار، المساهم الأكبر في بنك أبوظبي التجاري، دعمها التام لقرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العمومية بالموافقة على زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية والتزامها بممارسة حق الأولوية كمساهم حالي من خلال الاكتتاب الكامل في الأسهم المطروحة بما يتوافق مع نسبة ملكيتها الحالية، مما يعكس الثقة الكبيرة في التوجهات المستقبلية للبنك.

وواصل بنك أبوظبي التجاري نجاحه في تحقيق عائد إجمالي للمساهمين (TSR) بنسبة تخطت 75% على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، بينما سيتيح إصدار حقوق الأولوية للمساهمين فرصة استثنائية للمشاركة في استراتيجية نمو البنك، ومواكبة توسع عملياته وتعزيز ربحيته. كما يجدّد بنك أبوظبي التجاري تأكيد سعيه لتوزيع أرباح مستهدفة بحوالي 25 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يمثل زيادة بنسبة 50% مقارنة بالفترة السابقة، الأمر الذي يعكس التزامه الراسخ بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة لمساهميه.