«مياه وكهرباء الإمارات» تتسلم 3 عروض لتطوير مشروع الطويلة «C» لإنتاج الطاقة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، عن تسلمها ثلاثة عروض لتطوير مشروع الطويلة «C» لإنتاج الطاقة بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، وفقاً لنموذج المنتج المستقلّ.

والشركات المتقدمة بعروضها هي، ائتلاف شركة الجُميح للطاقة والمياه وشركة سيمبكورب، وائتلاف شركة سوميتومو كوربوريشن، وشركة كوريا للبنية التحتية الخارجية والتطوير الحضري، وشركة كوريا ميدلاند باور، وائتلاف شركة كوريا ويسترن باور وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وكيودن الدولية.

وتقع المحطة الجديدة والمهيأة لالتقاط الكربون، في مجمع الطويلة للماء والكهرباء، على بعد حوالي 50 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من إمارة أبوظبي.

وتتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات قيادة مساعي خفض انبعاثات الكربون من إنتاج الماء والكهرباء في أبوظبي، تماشياً مع أهداف دولة الإمارات بشأن الحياد المناخي من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتطوير أصول طاقة انتقالية عالية الكفاءة ومهيّأة لالتقاط الكربون، مثل محطة الطويلة «C»، والتي ستقوم بدور رئيسي في تسهيل دمج كميات متزايدة من الطاقة المتجددة، وضمان أمن الطاقة.

وعلى غرار برنامج المنتج المستقل الناجح الذي تنتهجه الشركة، فمن المتوقع أن يعمل هذا المشروع على دعم أهداف التوطين من خلال توفير فرص عمل مميزة لأبناء الدولة في القطاعات الرئيسية، وبالتالي تعزيز أهداف تنمية القوى العاملة المحليّة.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لتطوير وإدارة الأصول في شركة مياه وكهرباء الإمارات، إن محطات إنتاج الطاقة العاملة بالغاز، مثل محطة الطويلة «C»، تُعدّ أساسيةً للحفاظ على أمن الطاقة، حيث تُتيح الكفاءة العالية لهذه المحطات توفير الموثوقية والمرونة اللازمتين لدعم التكامل المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء، ودعم الشبكة خلال فترات الذروة على الطلب، لافتاً إلى تطلع الشركة إلى تلبية أكثر من 50% من الطلب على الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030.

ومع التقدم الملحوظ الذي تحققه دولة الإمارات في اعتماد الطاقة النظيفة، سيكون لمشاريع الطاقة الجديدة مثل محطة الطويلة «C»، أثر واضح في تعزيز استقرار الشبكة، حيث ستصبح هذه المحطة إحدى أهم الأصول الانتقالية التي تجمع بين كفاءة الطاقة والمرونة التشغيلية اللازمة للحفاظ على مرونة النظام، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، مثل الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

ويعكس المشروع استراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات الرامية إلى توفير 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول 2030، والوصول إلى 18 جيجاوات بحلول 2035، مما يُسهم في دفع الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات دائرة الطاقة - أبوظبي الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الشركة طويلة الأمد، الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للمتخصصين، والإسهام بشكل فاعل في تحقيق أهداف الاستدامة في الدولة.

وبمجرد بدء عملياتها التشغيلية، والمتوقعة خلال الربع الأخير من عام 2028، ستوفر محطة الطويلة «C» الجديدة حوالي 2.5 جيجاوات، ومن المتوقع الإعلان عن ترسية العقد وتنفيذ اتفاقية شراء الطاقة بحلول الربع الأخير من عام 2025.