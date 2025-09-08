«مركز دبي المالي»: دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للثروات الخاصة



دبي (الاتحاد)

أكد التقرير الجديد الذي أصدره مركز دبي المالي العالمي، ضمن سلسلة تقارير «مستقبل القطاع المالي»، تحت عنوان «التحوّل نحو رؤوس الأموال الخاصة»، أنّ النمو السريع للثروات الخاصة وتزايد طابعها العابر للحدود يُسهمان في إعادة تشكيل خريطة الأسواق المالية، ويُعززان مكانة دبي لتكون في صدارة الوجهات المفضّلة للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ومكاتب العائلات والمستثمرين في رؤوس الأموال الخاصة.

وأوضح التقرير أن مركز الثقل في القطاع المالي العالمي يشهد تحوّلاً متسارعاً نحو الأسواق الخاصة، مع توقّعات بأن تتجاوز أصول هذه الأسواق 30 تريليون دولار بحلول عام 2030، مدفوعةً بسعي المستثمرين إلى فرص استثمارية أكثر موثوقية وذات عوائد أعلى..وفي الوقت نفسه، عالمياً سجّلت الثروات الخاصة مستوىً قياسياً بلغ 471 تريليون دولار، بعدما نمت بأكثر من 340 تريليون دولار منذ عام 1995، أي بمعدل يزيد ثمانية أضعاف على نمو الثروة العامة خلال الفترة ذاتها. ومن أبرز السمات الفارقة لهذه المرحلة انتقال ثروات هائلة تُقدّر بنحو 124 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين.

ويُبدي الجيل الشاب من الورثة اهتماماً متنامياً بالتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار بهدف تعزيز الأثر المُجتمعي، وهو ما يُرجَّح أن يُسهم في تسريع وتيرة الطلب على حلول مُخصّصة أكثر لإدارة الثروات، وعلى منصّات متطورة لرؤوس الأموال الخاصة.

وحسب التقرير، برزت دبي بوصفها المركز العالمي الأبرز للثروات الخاصة في المنطقة، إذ تجمع بين متانة البنية المؤسسية للأسواق المتقدمة وحيوية الأسواق الناشئة. وفي العام 2025، ارتفع تصنيف دبي العام إلى المرتبة الثانية عشرة ضمن «مؤشر المراكز المالية العالمية»، لتنضم إلى أبرز المدن في هذا المجال، وفي مقدمتها لندن ونيويورك وباريس، لما تتمتع به من إمكانات واسعة وعميقة ضمن جميع مجالات القطاع المالي. يُعد مركز دبي المالي العالمي المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث سجل حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 أداءً قياسياً باحتضانه 7700 شركة نشطة، مُحققاً نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 25%.

وتضم المنظومة المالية للمركز اليوم أكثر من 440 شركة ضمن قطاع إدارة الثروات والأصول، و85 صندوق تحوّط، وتكتلاً قوياً من شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، إلى جانب 1035 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، ما يعكس تنوعاً وعمقاً يرسّخان مكانة المركز وجهة عالمية أولى لرؤوس الأموال الخاصة. ويستضيف المركز أيضاً محفظة بارزة من الشركات التي اختارت دبي ومركز دبي المالي العالمي قاعدة إقليمية لدعم نمو الأسواق الخاصة.

وانعكاساً لتنامي تأثير دبي في المشهد المالي العالمي، يستضيف سوق الأسهم الدولية الخاصة، أكبر سوق عالمي لرأس المال الخاص، أولى فعالياته التمهيدية في منطقة الشرق الأوسط داخل مركز دبي المالي العالمي في ديسمبر 2025، على أن تعقبها نسخة استثنائية خلال «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» في مايو 2026.

وقال أنطوان كولسون، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم الدولية الخاصة: إن قدرة دبي على مواءمة رؤوس الأموال طويلة الأمد مع رؤية استراتيجية مستقبليّة، إلى جانب إطارها التنظيمي المتين وازدهار منظومة المكاتب العائلية، تمثل عاملاً محورياً يجعلها الوجهة الأمثل لتوسّع سوق الأسهم الدولية الخاصة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع مركز دبي المالي العالمي لربط المستثمرين العالميين بالفرص الواعدة التي يتيحها هذا المركز الديناميكي.

وشدد تقرير «مستقبل القطاع المالي: التحوّل نحو رؤوس الأموال الخاصة» على أن دبي لا تكتفي بمواكبة التحولات في الأسواق العالمية، بل تلعب دوراً فاعلاً في صياغتها.