الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق «منصّة دبي الجنوب للأعمال»

إطلاق «منصّة دبي الجنوب للأعمال»
8 سبتمبر 2025 17:20

دبي (الاتحاد)
أطلقت دبي الجنوب، أمس «منصّة دبي الجنوب للأعمال» DSBH«» لتكون منطقة حرة رقمية بالكامل لتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الأعمال لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العالمية.
يقع مقرّ المشروع الجديد في مجمّع الأعمال بدبي الجنوب، ويسهم بدور رئيس في الارتقاء بتجربة تأسيس الشركات من خلال توفير إصدار الرخص في اليوم نفسه، وتطبيقات رقمية متكاملة، ونهج يضع مؤسّسي الأعمال في المقام الأول.
وبفضل هذه المنظومة، يمكن لروّاد الأعمال تأسيس شركاتهم بالكامل عبر الإنترنت، وإدارة المستندات من خلال منصّة آمنة، والحصول على خدمات فورية تشمل الرخص والتأشيرات والتجديد والامتثال. 
وتُتيح المنصّة عبر واجهة التحكّم «Beyond Hub» أيضا حزمة من الخدمات المتكاملة تشمل الخدمات المصرفية للمؤسسات، وخدمات ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة، وحلول التأشيرات، ودعم انتقال العائلات، والتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يضمن للشركات انطلاقة سلسة وامتثالاً كاملاً منذ اليوم الأول.
وباعتبارها جزءاً من منظومة دبي الجنوب المتكاملة، تستفيد الشركات من البنية التحتية المتطورة، والربط المباشر مع البنوك والجهات الحكومية، فضلاً عن الاتصال العالمي الذي يجعل من المنصة نموذجاً متقدماً لمراكز الأعمال في الدولة.
وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات إنّ إطلاق منصّة دبي الجنوب للأعمال يعكس التزامنا بتهيئة بيئة داعمة تلبّي طموحات شركائنا وعملائنا، ومن خلال الجمع بين الابتكار والسرعة والمرونة، نضع معياراً جديداً لخدمات دعم الأعمال في دولة الإمارات وخارجها.

أخبار ذات صلة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©