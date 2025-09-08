«دي إكس بي لايف» تحقق نمواً 40% في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

تواصل «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تعزيز حضورها الإقليمي والعالمي، محققة خلال النصف الأول من عام 2025 إنجازات قياسية ونمواً بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث قدمت «دي إكس بي لايف» خدماتها إلى 127 فعالية محلية وإقليمية ودولية شملت 49 معرضاً، و15 مؤتمراً، و7 فعاليات ترفيهية، و14 حفل تخرج، و42 حفل زفاف، بالإضافة إلى إقامة عدد من فعاليات الشركات والمهرجانات والمناسبات الوطنية في مختلف إمارات الدولة.

وعملت «دي إكس بي لايف» مقاولاً رئيسياً لـ 38 فعالية، وقدّمت إليها جميع خدمات الفعاليات، كما قامت ببناء 430 ألف قدم مربّعة من مناطق الأنشطة والفعاليّات بالأحداث الكبرى، وهذا بالإضافة إلى تصميمها وتشييدها 272 منصّة عرض للشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية على مساحة 250 ألف قدم مربعة، منها 36 منصة عرض خارج الدولة، بمساحة إجماليّة 40 ألف قدم مربعة في أسواق رئيسية شملت ألمانيا والسعودية والهند ومصر والمغرب وكوالا لامبور.

وقدمت «دي إكس بي لايف» خدماتها لعدد من كبرى الفعاليات، منها معرض جلفود، والقمة الشرطية العالمية، ومعرض عالم القهوة، ومهرجان دبي للقهوة، ومعرض الأغذية السعودي، وسوق السفر العربي، ومعرض «جيتكس أفريقيا» و«جيتكس برلين» و«جيتكس جلوبال»، فضلاً عن حضورها اللافت في فعاليّات دوليّة مرموقة في الولايات المتحدة وكوريا وألمانيا والصين وسنغافورة وأسبانيا ومصر والمغرب، بخلاف مشاركتها في معارض عالميّة بارزة للترويج لعلامتها التجاريّة.

وتعليقًا عن ذلك قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ «دي إكس بي لايف»: نواصل توسيع أعمالنا وحضورنا في أسواق منطقة الشرق الأوسط والخليج والأسواق العالمية، ونسير بخطىً واثقة نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح إحدى أكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة، ونضع نصب أعيننا هدف تعزيز اسم ومكانة دبي في قطاع الفعاليات العالمي، عبر تقديم أرقى مستوى من خدمات الفعاليات وفق أفضل المعايير العالمية وبرؤى جديدة تُلفت الأنظار وتُبهر المشاركين في جميع الفعاليات.