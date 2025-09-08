260 شركة صينية تشارك في معرض «ويتيكس 2025» بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركة أكثر من 260 شركة صينية ضمن جناح ضخم يمتد على مساحة تتجاوز 2800 متر مربع، وذلك في الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، الذي تنظمه الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025. وتعد هذه المشاركة أكبر مشاركة صينية في تاريخ المعرض.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس، بالمشاركة الواسعة للشركات الصينية في معرض ويتيكس 2025، وأضاف معاليه: تتمتع الإمارات والصين بعلاقات استراتيجية راسخة تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2023.

وأضاف: في هيئة كهرباء ومياه دبي، لدينا شراكات استراتيجية مع شركات صينية رائدة في مجال الطاقة النظيفة. وتنسجم هذه المشاركة الواسعة للشركات الصينية في ويتيكس 2025 مع جهودنا لتعزيز مكانة المعرض كمنصة عالمية رائدة لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والحلول التقنية في قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والاستدامة، بالإضافة إلى دعم التواصل وتبادل الخبرات بين العارضين والمشاركين من مختلف أنحاء العالم. ويواصل المعرض دوره في تسهيل عقد الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.وقال ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني في «ويتيكس»: بالنسبة للشركات الصينية، فإن «ويتيكس» ليس مجرد معرض تجاري، بل بوابة استراتيجية لدخول سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسهم المعرض في الجمع بين العارضين والشركاء المناسبين، واستكشاف فرص جديدة، ودعم رؤية دولة الإمارات الطموحة نحو مستقبل مستدام. ونهدف من خلال مشاركتنا في «ويتيكس 2025» إلى تمكين الابتكار، وتعزيز التجارة، وتحويل الأهداف المشتركة في مجال الاستدامة إلى قصص نجاح حقيقية.