الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«لجنة أسواق المال الخليجية» تُطلق «الدليل الموحد لعلاقات المستثمرين»

«لجنة أسواق المال الخليجية» تُطلق «الدليل الموحد لعلاقات المستثمرين»
8 سبتمبر 2025 18:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، أمس، الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025، والذي تم تطويره بالتعاون بين أعضاء اللجنة، بهدف توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.ويهدف هذا الدليل إلى تمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين، عبر تبني أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات علاقات المستثمرين، كما يسعى إلى تعزيز تواصل مستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصلحة.
وصرح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يمثل إطلاق الدليل الموحد لعلاقات المستثمرين لدول مجلس التعاون الخليجي 2025 محطة رئيسة في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين عبر المنطقة، ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نعمل بفاعلية على تبني أفضل الممارسات العالمية في علاقات المستثمرين، بدءاً من برامج التدريب، وصولاً إلى دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات التشغيلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، بما يمكّن المصدرين من تعزيز تواصلهم مع السوق ومع مساهميهم بشكل أكثر فاعلية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من صياغة هذا الإطار التنظيمي، الذي يعزز مكانة دول مجلس التعاون كمركز عالمي للاستثمار.
ويسهم الدليل الخليجي الموحد في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة من خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، مما يرفع مستوى الشفافية ويعزز ثقة الأطراف ذات العلاقة في الأسواق المالية الخليجية، وبالإضافة إلى أنه يعد ضمن إطار جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين.
وتسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وتداول السعودية، وبورصة مسقط، وبورصة قطر، وبورصة الكويت.

 

آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©