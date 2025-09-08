الشارقة تكشف مستجدات مشروع تطوير البنية التحتية لـ «الصناعية 6»

الشارقة (وام)

كشف فريق عمل تطوير البنية التحتية لمنطقة النهضة «الصناعية الأولى سابقاً» والمنطقتين الصناعيتين «السادسة والسابعة» عن مستجدات مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية السادسة، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، واستكمالاً لمتابعة سموه لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بالإمارة.يضم فريق العمل غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة» ودائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم بمقر غرفة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات بالشارقة، «مبادرة»، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والمهندس حمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وعبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إلى جانب ممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المشاركة بتنفيذ المشروع.

يشمل المشروع، الذي يتم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حزمة متكاملة من الأعمال التطويرية التي تستهدف جوانب البنية التحتية الحيوية كافة في المنطقة الصناعية السادسة بالشارقة، وتتضمن إنشاء طرق داخلية جديدة بطول إجمالي 19 كيلومتراً، وتطوير أرصفة للمشاة، ومواقف منظمة للمركبات والشاحنات، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية داخل المنطقة، وتسهيل العمليات اللوجستية للمنشآت الصناعية القائمة.

ويتضمن المشروع تنفيذ شبكة متكاملة وعالية الكفاءة لتصريف المياه السطحية، مصممة وفقاً للخطة الاستراتيجية طويلة الأمد للإمارة لمواجهة التحديات المناخية، وضمان استمرارية الأعمال دون انقطاع، إلى جانب تركيب شبكة صرف صحي متكاملة للمنطقة مع محطة ضخ وخط رئيسي مزدوج، وكذلك شبكة متخصصة لمكافحة الحرائق مع محطة ضخ.

ويضم المشروع أيضاً شبكة إنارة حديثة تشمل تركيب أعمدة إنارة لجميع الطرق، إلى جانب شبكة مراقبة بكاميرات متطورة تغطي المنطقة كاملة، علاوة على تحديث شامل لشبكات الخدمات الحيوية، بما في ذلك خدمات المياه والغاز والكهرباء والري والاتصالات لضمان توفير إمدادات موثوقة ومستقرة تدعم التوسعات المستقبلية للشركات.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية السادسة يأتي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بالعمل على تحديث البنية التحتية وبناء منظومة بيئية متكاملة وعالمية المستوى تدعم الاستثمار، وتُعزز من مكانة الشارقة مركزاً صناعياً عالمياً، مثمِّناً المتابعة الحثيثة والدعم المستمر من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والذي كان لدعمه الدور المحوري في دفع عجلة تنفيذ هذا المشروع، وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفير بيئة مرنة وذات كفاءة عالية، تمكّن الشركات من الازدهار، وتعزز من مكانة الشارقة، وجهة صناعية عالمية رائدة، ومحوراً رئيسياً في خريطة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة يحظى باهتمام واسع منذ عقود مضت، وذلك نتيجة الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة بأهمية هذا القطاع، وإسهاماته الإيجابية في الناتج الإجمالي للإمارة وأبعاده الاقتصادية على المجتمع بشرائحه كافة، حيث تستحوذ الإمارة على حصة كبيرة من القاعدة الصناعية لدولة الإمارات بما يقارب 35% من المصانع في الدولة، وتتميز بتوافر مدن صناعية متخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي تتميز به، وقربها من الموانئ والمطارات المهمة، والذي جعل منها بيئة صناعية متميزة استطاعت اجتذاب كبرى الشركات العالمية.

وقال عبدالله العويس إن تطوير المنطقة الصناعية السادسة يعد ثاني مشروع تنفذه غرفة الشارقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويحمل أبعاداً اقتصادية وبيئية واستثمارية لتصبح المنطقة أكثر جذباً لأصحاب المشاريع في المستقبل.من جانبه، أكد المستشار الدكتور المهندس صلاح بن بطي المهيري أن مدة تنفيذ مشروع تطوير المنطقة الصناعية السادسة تستغرق عامين، ويتضمن إنشاء شبكة طرق بطول 19 كم مدعومة بـ 250 لوحة إرشادية ومرورية، و4,025 موقفاً للسيارات، إلى جانب إنشاء 40 كم من ممرات المشاة، و14 كم من شبكة تصريف المياه السطحية، و16 كم من شبكة الصرف الصحي مع محطة ضخ مياه صرف صحي واحدة، وتنفيذ شبكة إنارة للشوارع بطول 20 كم، تضم 503 أعمدة إنارة، وشبكة مراقبة تلفزيونية مغلقة بطول 9 كم تحتوي على 81 كاميرا، إضافة إلى شبكة لمكافحة الحرائق بطول 12 كم مع 256 صنبور إطفاء حرائق ومحطة ضخ إطفاء حرائق واحدة، علاوة على مد شبكات خدمية أساسية تضم 14 كم لشبكة مياه الشرب و18 كم لشبكة الغاز و12 كم لشبكة الكهرباء و9 كلم لشبكات الاتصالات.

وقال إن تكلفة تطوير المنطقة السادسة تتجاوز 250 مليون درهم، وسيتم من خلال 4 مراحل زمنية، مراعاة للأعمال والأنشطة التجارية، وعدم توقفها.

وأشار اللواء عبدالله مبارك بن عامر إلى أن المناطق الصناعية تمثل شرياناً اقتصادياً حيوياً للإمارة، وأن تطوير بنيتها التحتية وفق أحدث المعايير العالمية، يُسهم في تعزيز تنافسيتها ورفع مستويات الأمن والسلامة، بما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، ومصدراً مستداماً للازدهار، مشيراً إلى أن شرطة الشارقة تعمل بالتنسيق مع شركائها من الدوائر المحلية ذات الاختصاص على دعم هذه الجهود من خلال منظومة متكاملة تشمل الكاميرات الذكية وأنظمة المراقبة الحديثة وخطط السلامة المرورية، بما يعزز ثقة المجتمع، ويرتقي بجودة الحياة، ويجعل الأمن حاضراً في كل تفاصيل النهضة التنموية في الإمارة.

وقال المهندس يوسف خميس العثمني إن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع التطويرية التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بالتعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة، والخاص بتطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية السادسة، منوهاً إلى أن العمل في المشروع يبدأ مطلع الشهر القادم، على أن ينجز وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية.

من جهته، أشار المهندس حمد جمعة الشامسي إلى أن هذا المشروع الطموح، يُعد ثمرة تعاون استراتيجي بين الجهات الحكومية المتخصصة، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية وفق أرقى المعايير العالمية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تسهم في دعم تنافسية الإمارة، ومواكبة تطلعاتها التنموية.

وأشار عبيد سعيد الطنيجي إلى أن بلدية مدينة الشارقة، حريصة على تسخير كل الإمكانيات، وتوفير ما يتطلبه المشروع من معدات وآليات وكوادر عمل، لأداء دورها ومهامها الميدانية لتطوير البنية التحتية، بالتعاون والشراكة مع الجهات والهيئات الحكومية المحلية المشاركة.