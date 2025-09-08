منتسبو «البرنامج الدولي لقيادات الطاقة» يتعرفون على تجارب الإمارات

دبي (الاتحاد)



نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات لمنتسبي «البرنامج الدولي لقيادات الطاقة»، للتعرف على أفضل التجارب والممارسات في مجال الطاقة في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج تخصصي لتمكينهم وتزويدهم بالمهارات والخبرات لقيادة القطاعات الحيوية في الطاقة.

وهدف «البرنامج الدولي لقيادات الطاقة» إلى تعزيز قدرات قيادات الطاقة، وتزويدهم بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في مجالات الطاقة، والعمل والتحديث والتطوير الحكومي.

وضم البرنامج الذي أشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، وشمل زيارات معرفية لجهات حكومية وشركات رائدة، وورش عمل، ومقابلات مع 30 خبيراً إماراتياً، 30 منتسباً من رؤساء وقيادات الطاقة من 19 دولة من ضمنها مونتينيغرو، ومنغوليا، وجمهورية المالديف، وجورجيا، وجمهورية سيشل، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية السنغال، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، وإقليم كردستان العراق، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، والجمهورية القيرغيزية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية كوستاريكا.

وشملت سلسلة الزيارات المعرفية لمنتسبي «البرنامج الدولي لقيادات الطاقة»، جهات عدة، من ضمنها وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومصدر، ومبادلة طاقة، وشركة إمباور دبي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا).

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، وأنها تواصل ترسيخ مكانتها من خلال تحقيق إنجازات متقدمة في إدارة الموارد وتعزيز جاهزيتها لمستقبل هذا القطاع الحيوي المترابط عالمياً. ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم.