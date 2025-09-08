الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «مير» و«نادي الجزيرة» لتطوير مشروع تجاري مشترك

خلال توقيع الإتفاقية (من المصدر)
9 سبتمبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة مير ونادي الجزيرة الرياضي، عن اتفاقية تفاهم تصبح بموجبها المجموعة شريكاً رسمياً للنادي في تطوير مشروع مشترك.  وبموجب اتفاقية التفاهم، ستتولى «مكاني العقارية»، الذراع العقارية لـ «مجموعة مير»، تطوير مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع من الأراضي المجاورة لملعب محمد بن زايد ونادي الجزيرة. ويهدف هذا المشروع على المدى الطويل لإنشاء مركز تجاري متكامل يضم مرافق ووجهات ترفيهية وخدمات عناية شخصية وصحية.
وقال جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة: نسعى دائماً لأن يكون نادي الجزيرة وملعب محمد بن زايد وجهة ترفيهية ورياضية جاذبة للمقيمين والزوار في أبوظبي بمختلف فئاتهم واهتماماتهم، وسيقودنا التعاون مع مجموعة مير الرائدة في هذا المجال إلى آفاق أرحب.
من جهته، قال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: فخورون بالتعاون مع نادي الجزيرة، إذ يمثل لنا هذا التعاون لبنةً لشراكة مثمرة بين الطرفين، وتحقيقاً للأهداف المشتركة على المدى الطويل.

